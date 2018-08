Prosím, pomozte. Islamisté zveřejnili videa se zajatým Italem a Japoncem

/VIDEO/ Radikálové zveřejnili další videa se svými vězni. Na nahrávkách, které pořídila islamistická skupina, je vidět a Ital a Japonec, kteří jsou údajně zadržováni v Sýrii a prosí o pomoc. Informovala o tom agentura AP.

Video zachycující japonského novinářeFoto: ČTK/AP/Uncredited

Na videa upozornila organizace SITE, která monitoruje činnost extremistů. Jsou na nich dva muži – japonský novinář Džumpei Jasuda a Ital Alessandro Sandrini, přičemž oba záznamy jsou si velmi podobné.

Jasuda na videu uvádí, že nahrávka byla pořízena 25. července. Na ní si stěžuje, že je ve velmi špatné situaci. „Dnes je 25. července 2018. Jsem ve velmi vážném stavu. Prosím pomozte mi teď hned,“ říká. Na videu také tvrdí, že je Korejec se jménem Umaru, mluví však japonsky.

O něco dříve bylo nejspíše pořízeno video s Italem. Sandrini na nahrávce zmiňuje datum 19. července. Říká také, že jde o poslední žádost o osvobození směřovaná italské vládě. Italský rukojmí byl unesen v Turecku v říjnu 2016 a následně převezen do Sýrie. Údajně pochází z Brescie a je mu kolem 32 let.

Japonská vláda ve středu také uvedla, že dělá pro záchranu japonského novináře vše. Mluvčí japonské vlády Jošihide Suga také na tiskové konferenci vyjádřil přesvědčení, že muž z videonahrávky je skutečně japonský novinář Jasuda. Odmítl však sdělit další informace o případné záchraně.

"Největší odpovědností vlády je chránit bezpečnost japonských státních příslušníků," řekl. Podle něj vláda nyní na záchranu novináře vynakládá maximální úsilí napříč různými informačními sítěmi.

Několik videí, na nichž měl být také Jasuda, bylo vypuštěno již v minulém roce.

Jasuda začal působit jako zpravodaj na Blízkém východě počátkem roku 2000. V roce 2004 byl spolu s dalšími třemi Japonci v Iráku zajat. Byl však propuštěn poté, co jeho osvobození vyjednali islámští duchovní.

Naposledy se do Sýrie vydal v roce 2015, aby informoval o svém kamarádovi, novináři Kendžim Gotoovi. Toho zajali a následně zabili teroristé z organizace Islámský stát. Jasudu pravděpodobně zajali krátce po příjezdu do země. Kontakt s ním byl ztracen dva dny poté, co 23. června napsal na svůj twitter, že čelí při tvorbě reportů potížím a že přestane další tweety posílat.