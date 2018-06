Protest proti Trumpovi skončil zatýkáním. Policie zadržela téměř 600 lidí

/VIDEO/ Washingtonská policie zatkla ve čtvrtek téměř 600 demonstrantů, většinou žen, kteří se účastnili nenásilného protestu v srdci jedné z kancelářských budov amerického Senátu. Demonstranti usazení na podlahu vyjadřovali odpor proti nulové toleranci Trumpovy vlády vůči nelegální migraci, která vede k odebírání dětí rodičům.

Kapitolská policie v písemném prohlášení uvedla, že kolem 575 lidí bylo obviněno z nezákonné demonstrace uvnitř kancelářské budovy. Hromadný protest byl jednou z několika demonstrací, které byly svolány poté, co se do médií dostaly emotivní záběry plačících dětí. Ty jsou po nelegálním překročení hranice mezi Spojenými státy a Mexikem odebírány svým rodičům.

Současné demonstrace jsou však pouze předzvěstí mnohem větších protestů, které na sobotu svolaly organizace Women’s March a Center for Popular Democracy Action.

Vlna nevole zesílila po středečním oznámení Anthonyho Kennedyho, že po třech desítkách let končí ve funkci soudce nejvyššího soudu. Tím se Trumpovi otevírá šance jmenovat do nejvyššího soudu už druhého ultrakonzervativce, což vyvolává strach o liberální svobody.

V atriu Hart Senate Office Building, která poskytuje kancelářské zázemí americkému Senátu, se sešly stovky žen včetně hollywoodské hvězdy Susan Sarandonové. Ženy sedící na podlaze hrozily svými pěstmi do vzduchu a skandovaly hesla proti Trumpovi a jeho vládě. Mnoho z nich bylo zabaleno do hliníkové folie, které mají symbolizovat deky rozdávané dětem a dospělým po zadržení na americké hranici.

Hundreds of women were arrested in a mass civil disobedience action in Washington DC. pic.twitter.com/BORC8Csqw4 — AJ+ (@ajplus) June 29, 2018

Jednou ze zadržených v senátní budově byla i Pramila Jayapalová, demokratická členka Kongresu reprezentující Seattle, která řekla, že se k akci připojila na protest proti „nelidské a kruté politice nulové tolerance Donalda Trumpa a jeho vlády, rozdělování rodin, dávání dětí do klecí a uvězňování žadatelů o azyl.“

Dodala, že je hrdá na to, že byla zatčena se stovkami další, kteří věří v to, že „USA jsou lepší a jako členka Kongresu odmítám nechat dělat svým jménem tohoto prezidenta a administrativu to, co dělají dětem.“

Mezitím se další stovky lidí shromáždili na demonstraci před budovou federální budovou v texaském městě Brownsville, které leží v údolí řeky Rio Grande. Desítky protestujících pak narušily schůzku vlády v Michiganu. V Portlandu v Oregonu pak bylo zatčeno osm demonstrantů.