Protesty francouzských žlutých vest pokračují. V Paříži znovu hořely barikády

Demonstrace, které původně začaly jako boj proti zvýšení daně z pohonných hmot, přerostly v celonárodní protesty s širokým spektrem požadavků v souvislosti s vysokými životními náklady. Takzvané žluté vesty svolaly v sobotu řadu protestů a silničních blokád na celém území Francie. K té největší došlo v hlavním městě Paříži, kde se podobné shromáždění minulý víkend zvrhlo v násilnosti.

V ulici Champs-Élysées se v ranních hodinách sešlo zhruba osm tisíc demonstrantů. Policejní jednotky celou hlavní třídu uzavřely pro veškerou automobilovou dopravu a každý, kdo se chtěl na místo dostat, musel projít přísnou kontrolou totožnosti a zavazadel.

