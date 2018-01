Protesty jsme potlačili, hlásí Írán po šesti dnech

„Dnes můžeme říci, že je konec pobuřování 1396,“ prohlásil Jafari, přičemž k označení použil íránský kalendář.

„S pomocí boží je jejich porážka definitivní,“ dodal. Neuvedl ale, jak k porážce protestního hnutí došlo. Jeho prohlášení má totiž spíše formu varování pro další možné povstalce, informuje server CNN.

Íránská státní televize TV IRIB uvedla, že dnes pochodoval centrem hlavního města Teheránu dav, který vyjadřoval loajalitu současné vládě a provolával heslo „smrt Americe“. Někteří přítomní nesli portréty prezidenta Hasana Rúháního a mávali íránskými vlajkami.

Největší nepokoje v Íránu od roku 2009 vypukly minulý čtvrtek ve městě Mašhád a rozšířily se do dalších oblastí, zasáhly přes deset íránských měst. Zapojili se do nich převážně mladí lidé, kteří jsou nespokojeni s životní úrovní a stagnující ekonomikou. Podle BBC vyhnaly lidi do ulic rostoucí ceny a úřední korupce.

Úřady během nepokojů zatkly přes 450 lidí.

Americký prezident Donald Trump na adresu protestů uvedl, že iránská vláda je "zkorumpovaná a vládne brutálně a represivně" a nyní je čas na změnu. Rovněž kritizoval vstřícnou politiku svého předchůdce Baraka Obamy vůdči Íránu.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!