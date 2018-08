Protesty po volbách v Zimbabwe si vyžádaly tři mrtvé. OSN radí zdrženlivost

Poté, co vyšlo najevo, že armádní zásah usmrtil tři protestující, se vyjádřili zástupci OSN i Velké Británie. Právě britská ministryně zahraničí Harriett Baldwinová byla podle svých slov veškerými násilnostmi „hluboce znepokojena“.

Tajemník OSN Antonio Guterres pak dodal, že by vláda Zimbabwe měla raději uplatnit zdrženlivost. O stejný postup žádají i Američané, jejichž ambasáda v Harare věří ve „světlejší budoucnost“.



„Lidé musí vědět, že je jim zaručeno právo na protest,“ prohlásila dále organizace Amnesty International. Podle ní se jednalo o jednoznačné umlčování svobody projevu.



Protesty propukly jen pár hodin poté, co vyšlo na veřejnost, že zhruba dvě třetiny všech hlasů získala v parlamentních volbách doposud vládnoucí strana ZANU-PF. Ministr vnitra Obert Mpofu posléze sdělil médiím, že jakoukoli nevoli nehodlá ani v nejmenším tolerovat.

„Opozice zkouší naše odhodlání. Myslím, že dělají velkou chybu,“ dodal na adresu protestujících. Protikandidát z Hnutí za demokratickou změnu (MDC) Nelson Chamisa naopak uvedl, že „vojáci jsou cvičeni, aby zabíjeli ve válce. Jsou snad civilisté nepřátelé?“ ptal se.

Deeply concerned by today's violence in #Harare. Call on Zimbabwe's political leaders to take responsibility for ensuring calm & restraint at this critical moment. We're monitoring the situation closely. British nationals in Harare should check @FCOtravel #ZimbabweElections2018