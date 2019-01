Macronovi se sice podařilo část demonstrantů přesvědčit aktivními diskusemi, které mají za cíl řešit obavy Francouzů. Účastníci pochodu na pařížské hlavní třídě Champs-Élysées to však považují pouze za „kouřovou clonu“, která má odvést pozornost od vládních opatření.

Mezi protestujícími jsou podle agentury AP slyšet názory z různých částí politického spektra. Celá řada požaduje, aby Macron obnovil ve Francii majetkovou daň a umožnil obyvatelům vyhlásit národní referendum na široké spektrum témat.

Anti-riot police fires tear gas against the anti- #Macron #Giletsjaunes protesters in Evreux. #France pic.twitter.com/tcRD46EBit

Hnutí žlutých vest však postupně ztrácí na síle. Prezident Macron již zrušil plánované navýšení daně z pohonných hmot, které vyvolalo první vlnu protestů. Nabídl také rozsáhlé daňové úlevy. Někteří lídři hnutí proto ve snaze udržet atmosféru demonstrací plánují pokračovat v protestech i v noci.

#ActeXI has officially kicked off in #Paris. For the 11th consecutive week, the #GiletsJaunes demonstrate against social injustice, economic inequality, predatory globalism, and the Elitist #MacronDémission regime. Vive la France! pic.twitter.com/las01ijeqc