Protesty proti Trumpovi se přesunuly do Skotska. V Londýně ho podpořili

Víkend tráví Trump ve svém skotském golfovém resortu Trump Turnberry, kam se přesunul po pátečních jednáních s britskými představiteli. V pondělí odcestuje do finských Helsinek, kde se setká s ruským prezidentem Vladimírem Putinem.

I have arrived in Scotland and will be at Trump Turnberry for two days of meetings, calls and hopefully, some golf - my primary form of exercise! The weather is beautiful, and this place is incredible! Tomorrow I go to Helsinki for a Monday meeting with Vladimir Putin.