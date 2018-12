Protesty tvrdě zasáhly francouzskou ekonomiku. Benzínky nemají co prodávat

Napětí v zemi stále roste. V pondělí stávkovali v ulicích řidiči sanitek, kteří zablokovali trasy k pařížskému náměstí Svornosti. Vyjadřovali tak nesouhlas s reformou financování sanitní služby, která podle nich ohrožuje malé a střední firmy. Podle rozhodnutí platného od října rozhodují o sanitkách nemocnice a kliniky ve výběrovém řízení.

V pondělí protestovali také studenti středních škol, kteří proti plánované školské reformě zablokovali stovku lyceí po celé zemi. Reforma by se dotkla maturitní zkoušky a podmínek nástupu na vysokou školu.

Proti vládním reformám však stále zasahují také zástupci takzvaného hnutí žlutých vest. Ti například blokují některé obchodní domy, letiště a silnice, obrovské zácpy tak byly hlášeny především od hranice se Španělskem.

„Dopady jsou tvrdé a pokračují," prohlásil ministr. Například maloobchodníci podle něj během protestů utrpěli pokles tržeb o 20 až 40 procent a hotely zaznamenaly pokles rezervací o 15 až 25 procent.

Letošní začátek vánoční nákupní sezóny označila francouzská federace maloobchodu za slabý a předpověděla přesun kupujících z kamenných prodejen do internetových obchodů. Žluté vesty zároveň blokují přístup ke skladům benzínu a nafty.

Jen v pondělí zástupci hnutí blokovali jedenáct skladů pohonných hmot společnosti Total, která už nemá podle mluvčí co prodávat. V některých regionech Francie je tak prodej nafty a benzinu výrazně omezen. Nejhorší situace je v Bretani.

1350 During the whole morning and noon #GiletsJaunes have been clashing with police around Champs Élysée - some first impressions - ⚠️ WARNING GRAPHIC CONTENT ⚠️ - #onassignment w/ @vincenjaw pic.twitter.com/wwtT1wEXJb