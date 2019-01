Tisíce lidí v Bělehradě protestovaly proti prezidentovi Aleksandaru Vučičovi a jeho vládní Srbské pokrokové straně (SNS). Demonstranti při již pátém takovém protestu za uplynulých pět týdnů mimo jiné požadovali svobodu médií a konec útoků na novináře a představitele opozice. Informovala o tom agentura Reuters.

Protivládní protesty v Bělehradu | Foto: Twitter/Serbia forever

Demonstranti pískali a pochodovali s transparenty. Na jednom z nich bylo napsáno "Ukončete tu vlastizradu, braňte ústavu a lidi". Z davu bylo slyšet volání "Vučić je zloděj!".

? jesi mi dobro bizon?! Uživaj ? pic.twitter.com/KTUkcmcAGO — Utopljena Duša 1od5.000.000 (@Nekoizmase17) 5. ledna 2019

Roznětkou protestů byl listopadový incident ve městě Kruševac, při němž byl brutálně napaden předák levicové opozice Borko Stefanović. Podle opozice byli útočníky příznivci Vučiče, což prezidentova SNS odmítla.

Volby prý byly zmanipulované

Osmačtyřicetiletý Vučić, dřívější nacionalista a nynější proevropský reformátor, se stal prezidentem v květnu 2017 poté, co dubnové volby vyhrál už v prvním kole s 55 procenty hlasů. K jeho vítězství přispěla i značná rozdrobenost opozice, která se nebyla schopna dohodnout na společném protikandidátovi.

Opozice volby označila za zmanipulované a organizovala po nich několik týdnů protesty. Kritizovala i to, že tehdejší premiér Vučić dostal v předvolební kampani velký prostor v hlavní veřejnoprávní televizi i v komerčních televizních stanicích.

Demonstranti tvrdí, že Vučić je autokrat a jeho strana je zkorumpovaná, což prezident i vládní strany odmítají.

Demonstranti žádají větší pokrytí opozičních skupin od státních veřejných sdělovacích prostředků. Zároveň požadují záruku, že budou útoky na novináře a opoziční politiky řádně vyšetřeny.

Ústupky nikoliv, volby možná

Vučić se je již dříve nechal slyšet, že demonstrantům neustoupí v otázce zvýšení svobody médií a reformy volebního systému, naznačil však, že by zvážil předčasné volby, kterými by otestoval popularitu své strany, píše Reuters. Opoziční skupiny oznámily, že by volby bojkotovaly.

Podle říjnového průzkumu veřejného mínění bělehradské organizace CESID by SNS při volbách obdržela 53,3 procenta hlasů, což je mnohem více než kterákoliv jiná strana. Pokud by opoziční strany měly společnou kandidátku, mohly by získat asi 15 procent hlasů. Vzhledem k tomu, že jejich hlavním pojítkem je odmítání Vučiče a jejich programy se liší, se tato možnost nejeví jako příliš reálná, píše Reuters.

SNS má v srbském parlamentu 160 z 250 křesel. Další všeobecné volby se v Srbsku mají konat v roce 2020.