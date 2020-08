Několik nezávislých kanálů zpravodajské služby Telegram ve videích ukazovalo, jak lidé v Minsku, Grodně, Brestu a dalších městech požadovali, aby Lukašenko ukončil násilí a odstoupil. Zároveň vzrostla solidarita s demonstranty. V Minsku vystoupila proti násilnostem více než stovka lékařů. Přední moderátor státní televize Jevgenij Perlin kvůli "lžím" a "násilí" rezignoval na svou dobře placenou práci, uvedla agentura DPA.

Lukašenko je ve funkci déle než 26 let a je považován za "posledního diktátora v Evropě", připomněla DPA. Prezidentovi odpůrci naopak vidí vítěze voleb v sedmatřicetileté opoziční kandidátce Svjatlaně Cichanouské, která pod nátlakem úřadů odjela ze země do Litvy.

Protesty v Minsku v noci na dnešek skončily bez extrémních srážek mezi demonstranty a policií, příznačných pro předchozí tři noci po prezidentských volbách, tvrdí ruská agentura Interfax. K potyčkám podle očitých svědků přesto docházelo, nepřerostly však v brutální střety.

Odejdi!

"Tuto noc se policisté v zásadě spokojovali s přítomností na místech, kde se shromažďovali demonstranti," uvedla. Demonstranti se podle ní soustřeďovali u stanic metra a vykřikovali hesla jako "Odejdi!" a "Věříme, můžeme a zvítězíme!". Na jednom sídlišti, kde vyrostly barikády, policisté použili slzný plyn, jinde podle svědků stříleli gumovými projektily.

Bývalý velvyslanec Valeryj Capkalo, kterému úřady nedovolily kandidovat, z ruského exilu vyzval Evropskou unii, aby uznala Cichanouskou za prezidentku. Stovky podnikatelů v informačních technologiích vybídly Lukašenka k rezignaci pod pohrůžkou odchodu ze země i se svými společnostmi, napsala DPA. Dodala, že podle videí, jejichž pravost nešlo ověřit, někteří policisté kritizující násilí zahodili uniformy či je spálili, protože se pod přísahou zavázali chránit lid, a ne držet Lukašenka u moci.

Čtyřnásobná olympijská vítězka v biatlonu Darja Domračevová vyjádřila na sociálních sítích zděšení nad násilím ve své vlasti a vyzvala speciální policejní jednotky, aby skoncovaly s "nespravedlivou hrůzou v ulicích".

"Odejdi pěkně, i když se to už nepovede, už se prolila krev. Odejdi, dokud není příliš pozdě, dokud neuvrhneš národ do strašné bídy, do bezedné občanské války. Odejdi," vzkázala Lukašenkovi nobelistka Alexijevičová v rozhlasové stanici Radio Svoboda.

Běloruská policie během protestů pozatýkala tisíce lidí, stovky utrpěly zranění. Podle médií o život přišli dva demonstranti. Lukašenko dosud nevyslyšel výzvy opozice a EU k dialogu a za jádro protestů označil nezaměstnané s kriminální minulostí.

"Bělorusko se rozdělilo na ty, kdo zatýkají, a na ty, kdo jsou zatýkáni," napsal ruský list Kommersant s tím, že i kdyby Lukašenko nynější protesty zvládl, jeho vládnutí už klidné nebude.