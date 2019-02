„Syn polských emigrantů, který se stal francouzským akademikem, Alain Finkielkraut není jen významným mužem, ale také symbolem toho, co republika každému nabízí,“ napsal prezident na svém twitterovém účtu. „Tyhle antisemitské útoky, kterých byl obětí, jsou absolutní negací toho kým jsme a na čem jsou postaveny základy našeho skvělého národa. Nebudeme je tolerovat.“

Devětašedesátiletý filozof se francouzskému deníku Le Parisien svěřil, že na něj demonstranti ve žlutých vestách pokřikovali „špinavý Sionisto“ a „zalez do kanálu“. Cítil podle svých slov „naprostou nenávist“ vůči své osobě a pokud by ho nechránila policie, obával by se o svou bezpečnost. Zdůraznil ale, že ne všichni účastníci protestů byli agresivní.

Les injures antisémites dont il a fait l’objet sont la négation absolue de ce que nous sommes et de ce qui fait de nous une grande nation. Nous ne les tolèrerons pas.https://t.co/WSUTuJmQWX — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 16, 2019

Finkielkraut v minulosti protestující Francouze podpořil, zároveň však kritizoval násilí, které demonstrace provází. Francouzským reportérům sdělil, že se s ním v sobotu prezident Macron osobně spojil, aby mu vyjádřil podporu.

Střety s policií

Sobotních demonstrací se podle ministerstva vnitra napříč Francií zúčastnilo zhruba 41 tisíc lidí, tedy jen zlomek těch, kteří v ulicích bojovali proti zvyšování daní a vládě prezidenta Macrona v listopadu loňského roku. V ulicích Paříže úřady napočítaly zhruba pět tisíc Francouzů.

Organizátoři z hnutí žlutých vest však oficiální čísla popírají. „Jen v Paříži nás bylo zhruba 15 tisíc, což znamená, že se naše hnutí rozrůstá,“ řekl zpravodajské agentuře AFP Jerome Rodrigues, jeden ze sobotních demonstrantů.

France: Yellow vests, The armored vehicles come into action in the streets of Paris. 16-02-2019 pic.twitter.com/799MKqfAmM — Rowan Van Dijk (@Lastkombo) February 16, 2019

Stejně jako v předchozích týdnech se i tentokrát protesty na některých místech změnily v násilné střety s policií. Účastníci demonstrací zapalovali odpadkové koše a házeli po policii různé předměty. Ta proto k rozehnání davu použila slzný plyn a nasadila i obrněné transportéry.

K vážnému incidentu došlo ve městě Rouen, zhruba 120 kilometrů severozápadně od Paříže. Do davu žlutých vest tam najel osobní automobil a čtyři lidé utrpěli vážná poranění. Podle záchranářů však jsou mimo ohrožení života.