Daň za arabské jaro? Protesty v Tunisku se mohou vymknout kontrole, tvrdí znalci

Policie již při protestech zadržela přes 500 lidí. Protivládní bouře zachvátily asi 20 tuniských měst.

V úterý večer zaútočili neznámí agresoři s Molotovovými koktejly na vstupní halu židovské náboženské školy na Džerbě. Zápalné láhve poškodily vestibul budovy, ale naštěstí nikoho nezranily. Ve středu policisté také rozháněli slzným plynem dav, který vtrhl do supermarketu Carrefour v hlavním městě Tunisu. V Tiburbě při demonstracích zemřel jeden člověk. Celkem bylo podle úřadů zraněno 58 členů bezpečnostních sil, u civilistů přesné údaje nejsou k dispozici.

Příčiny protestů jsou podobné, jaké před nedávnem vedly k demonstracím v Íránu. Také tuniská ekonomika se potýká s vysokou nezaměstnaností, inflací a velkými sociálními rozdíly. V reakci na to tak tuniská vláda schválila zákon o financích na rok 2018. Zčásti také kvůli tomu, že Mezinárodní měnový fond minulý rok přislíbil Tunisku pomoc ve výši asi 2,8 miliard dolarů (60 miliard korun) výměnou za ekonomické reformy.

More than 200 people have been arrested and dozens of police hurt during clashes in Tunisia, the interior ministry says, as anger over austerity measures spilt over into unrest. pic.twitter.com/oovGgYssp9