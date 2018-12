Protesty ve Francii se vyostřují. Vláda zvažuje výjimečný stav

„Musíme přemýšlet o případných opatřeních, které bychom mohli přijmout, aby k podobným incidentům v budoucnu nedocházelo,“ řekl Griveaux v rozhovoru pro rádio Europe 1. Francouzský prezident Emmanuel Macron bude podle něj jednat s premiérem a ministrem vnitra a ve hře je i možnost vyhlášení výjimečného stavu.

Centrum Paříže v sobotu čelilo násilným nepokojům, během kterých bylo zraněno nejméně 133 lidí a 412 demonstrantů policie zadržela. Proti davu, který raboval obchody, ničil okna, zapaloval auta a poničil Vítězný oblouk použili policisté slzný plyn a vodní děla.

Prezident Macron během účasti na summitu zemí G20 v argentinském Buenos Aires násilí odsoudil a prohlásil, že lidé, kteří napadli policisty a poškodili významnou kulturní památku, budou „přivedeni k zodpovědnosti za své činy“. Zároveň uvedl, že se kvůli incidentu v neděli mimořádně sejdou představitelé vlády.

„Násilí nemá nic společného s poklidným vyjádřením oprávněného vzteku,“ řekl Macron reportérům. „Žádná příčina neospravedlňuje útok na policii, vykrádání obchodů a podpalování budov,“ uvedl prezident, který odmítl odpovídat na otázky reportérů.

Jde již o třetí víkend v řadě, kdy do ulic Paříže vyrazili protestující ve žlutých reflexních vestách. Podle agentury AP došlo během demonstrací k nejhoršímu násilí nejméně od roku 2005. Situace v hlavním městě ostře kontrastuje s děním v dalších francouzských městech, kde demonstrace a blokády silnic probíhaly ve většině případů naprosto klidně.

Do Pařížských ulic byly v sobotu vyslány tisíce policistů, kteří měli za úkol rozbouřený dav usměrnit. Demonstrace vypukly v ranních hodinách v okolí Vítězného oblouku a trvaly až do pozdních večerních hodin. Mezi 133 zraněnými je podle úřadů i 20 policistů.

Video showing Yellow Vest protestors in Paris being crushed by a gate after they bring it down#Paris #YellowVests pic.twitter.com/Ail87FyANj