Francouzská vláda ve čtvrtek vyzvala demonstranty k odpovědnosti i s ohledem na úterní střelbu na vánočních trzích ve Štrasburku, při které zemřeli čtyři lidé a jedna osoba je ve stavu klinické smrti. Radikální členové hnutí to ale označili za propagandu a uvedli, že protesty budou pokračovat.

V sobotu dopoledne se tak ve francouzské metropoli sešly stovky členů hnutí. Demonstranti se chtěli vydat k sídlu prezidenta, Elysejskému paláci, ale policie přístup ke všem státním institucím zablokovala. Preventivně bylo uzavřeno 40 ze zhruba 300 stanic metra.

Policie dosud zadržela 25 lidí a osm jich poslala do vazby, informoval deník Le Figaro. "Minulou sobotu v tuto dobu již pařížská policejní prefektura informovala o 320 zadržených," napsal list.

Video: People arrive early at Gilets Jaunes Protests in Paris, France. Large scale protests are expected later in the day. pic.twitter.com/cw5sXYDX4J