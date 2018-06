Proti svému lídrovi. Trumpovu obchodní válku kritizují i republikáni

Se zavedením cel na dovoz hliníku a oceli do Spojených států ze zemí EU, Kanady a Mexika nesouhlasí ani strana amerického prezidenta Donalda Trumpa. Někteří vysoce postavení republikáni prohlašují, že se Trump místo na své nejbližší spojence měl zaměřit na Čínu. V očích ostatních zemí potvrdil svou roli nevyzpytatelného spojence.

Cla ve výši 25 procent na ocel a 10 procent na hliník platí od včerejší půlnoci amerického času.

Trump tak nařízení nakonec nezrušil, jak někteří doufali. "Férový obchod!" napsal včera na svůj twitter. Více svůj krok, který sdělil prostřednictvím ministra obchodu Wilbura Rosse, nekomentoval.

„Nesouhlasím s tímto rozhodnutím,“ prohlásil jeden z nejvlivnějších republikánů Paul Ryan. „Dnešní akce cílí na americké spojence, zatímco s nimi spolupracujeme proti skutečným neférovým obchodním praktikám, které provádějí země jako Čína,“ dodal.

Shodl se s ním i další vlivný republikán, představitel Texasu Kevin Brady. „Tyto tarify míří na špatný cíl. Evropa, Mexiko a Kanada nejsou problém. Skutečný problém představuje Čína,“ řekl.

Trump cla původně zavedl již v březnu, nicméně Kanada, Mexiko a EU z nich měly výjimku, která platila do konce květa.

Nejbližší americký spojenec, Kanada považuje Trumpovo nařízení za urážku. „To, že je Kanada považována za národní bezpečnostní hrozbu je nemyslitelná,“ uvedl premiér Kanady Justin Trudeau. Ministr zahraničí Mexika Luis Videgaray uvedl, že „Mexicko bude hájit své zájmy jako doposud."

Protiopatření už plánují obě země. Kanada by mohla uvalit cla na americkou ocel a na některé potraviny jako jsou jogurty, whiskey a káva. Dotkla by se amerického vývozu za 13 miliard dolarů. Mexico by zase mohlo uvalit cla na americkou ocel, vepřové maso, jablka, hrozny, borůvky a sýr.

Z evropských zemí se zatím ostře ozvala Francie, Německo a Velká Británie. EU problém hodlá řešit skrze Světovou obchodní organizaci. Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker označil cla za protekcionismus.

Například francouzský prezident Emmanuel Macron, který je Trumpovým spojencem, mu v telefoním rozhovoru řekl, že nařízení je ilegální a že EU mu „odpoví tvrdým a přiměřeným způsobem“.

Podle britského ministra pro mezinárodní obchod Liama Foxe jsou cla absurdní. „Byla by škoda skončit v obchodní válce navzdory naším vřelým vztahům,“ uvedl.

Ohrožení národní bezpečnosti?

Podle britského analytika Johna Antona přímý ekonomický dopad cel nebude devastující, nařízení však hází špatné světlo na Trumpovu administrativu, která se jeví jako nevyzpytatelný spojenec. „Samo o sobě to nebude kvantitativně významné. Jde však o hrozivý precedent,“ uvedl. Skutečnou hrozbu pak může znamenat řetězová reakce.

Trump se ospravedlňuje tím, že výroba oceli a hliníku je zásadní pro americkou bezpečnost, jelikož ji globální dodávky ohrožují. Zavedení kontroverzního nařízení ale neprošlo standardní legislativní procedurou. Trump využil zákon číslo 232 z roku 1960. Podle něj může prezident zavést příslušné opatření, pokud cítí ohrožení národní bezpečnosti.

Kanada, Mexiko a EU dohromady loni vyvezly hliník a ocel ve výši 23 miliard dolarů, což je polovina veškerého dovozu těchto komodit do USA, který činil 48 miliard dolarů.