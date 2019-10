Trump čelí snaze demokratů zbavit ho funkce kvůli červencovému telefonátu se Zelenským. V něm šéf Bílého domu na ukrajinského prezidenta naléhal, aby vyšetřoval syna jeho politického rivala a možného budoucího protikandidáta v prezidentských volbách, demokrata a někdejšího viceprezidenta Joea Bidena. Vedení demokratů tvrdí, že tím zneužil funkci hlavy státu pro svůj osobní prospěch a de facto žádal cizí stát, aby mu pomohl v prezidentské kampani.

"Nejde tu o politiku, jde o korupci… Domnívám se, že v případě Bidena se jednalo o obří korupci," hájil dnes své angažmá Trump. Jeho komunikace se Zelenským podle něj neměla politický podtext také proto, že sám vůbec nevěří, že by se Biden stal ve volbách jeho demokratickým soupeřem.

Korupční jednání

Své argumenty zformuloval i na twitteru, kde napsal: "Jako prezident mám povinnost ukončit korupční jednání, i když by to znamenalo požádat o pomoc cizí zemi nebo země. Děje se to pořád. Nemá to nic společného s politikou nebo politickou kampaní proti Bidenovým."

"Republikáni jsou jednotní…demokraté ale naneštěstí mají hlasy," řekl Trump ohledně vyhlídek na další postup ústavní žaloby. Připustil tak, že zahájení procesu impeachmentu Sněmovna reprezentantů nejspíš schválí. "Podle mě ale za to ale (demokraté) zaplatí obrovskou cenu u voleb," dodal.

Bílý dům poslal šéfce Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové formální námitku proti zahájení impeachmentu. Tvrdí v ní, že krok je nelegitimní, protože o něm nehlasovala celá sněmovna. Pelosiová nicméně tvrdí, že právo takový postup nevyžaduje.