„Před setměním se nám podařilo objevit sedm těl,“ potvrdil starosta Brumadinha Avimar de Melo Barcelos. Očekává se však, že počet mrtvých bude prudce narůstat. Událost se tak z hlediska obětí může proměnit ve vůbec nejhorší tragédii spojenou s protržením přehrady v brazilské historii. Později záchranáři objevili další dva mrtvé, počet obětí tak stoupl na devět.

„Zatím se podařilo spojit pouze se třetinou ze zhruba 300 pracovníků dolu,“ řekl reportérům výkonný ředitel společnosti Vale Fabio Schvartsman. Proud bahna se podle něj přehnal kancelářemi a zasáhl také jídelnu, kde se v době oběda nacházelo velké množství lidí. Podle hasičů se však pohřešuje až 300 lidí, z toho zhruba polovinu tvoří pracovníci důlní společnosti.

Brazilský stát Minas Gerais se dosud vzpamatovává z protržení přehrady dolu Samarco, při němž v listopadu 2015 zahynulo 19 lidí. Z nádrže se uvolnilo 60 milionů metrů krychlových toxického odpadu a jde o největší katastrofu s dopadem na životní prostředí v brazilské historii.

#Brazil: Around 200 people are missing after a dam collapsed at an iron ore mine in the of Minas Gerais https://t.co/iaSt7MrOlF via @Brasil_de_Fato #Brumadinho #mining #miningSpill #NaoFoiAcidente #Mariana #Vale @RomeuZema pic.twitter.com/INrof9Z5ek