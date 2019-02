Zpráva z 18. dubna 2018 hovoří podle deníku Folha o dopadech, které by měl kolaps přehrady na okolní prostředí. Autoři studie došli k závěru, že bahno z nádrže zavalí kancelářský komplex včetně restaurace, kde při nehodě pravděpodobně zahynul největší počet lidí. Za ohrožené byly označeny i další oblasti, ve kterých minulý týden umírali lidé.

„Studie předpokládala, že pracovníky dolu upozorní na blížící se nebezpečí sirény. Z vyjádření společnosti však vyplynulo, že k vyhlášení poplachu nedošlo, protože proud z protržené přehrady sirény zničil ještě předtím, než se vůbec stihly rozeznít a dvojice pracovníků, kteří byli za vyhlášení pohotovosti zodpovědní, při neštěstí zahynula,“ píše podle agentury Reuters list.

Záchranáři ze státu Minas Gerais ve čtvrtek večer potvrdili, že se jim doposud podařilo objevit 110 obětí. Dalších 238 lidí však úřady pohřešují a pravděpodobnost, že by mohli být na živu, je téměř nulová. To z nehody dělá vůbec nejhorší důlní katastrofu v historii země.

Reportérům Reuters se nepodařilo získat vyjádření společnosti Vale, brazilský deník však cituje prohlášení podle kterého byl bezpečnostní plán „založený na hypotetické situaci“. Výkonný ředitel společnosti Fabio Schvartsman v minulosti uvedl, že všechna zařízení jsou stavěna v souladu s regulacemi a předchozí průzkumy ukázaly, že je přehrada stabilní.

V reakci na protržení přehrady společnost oznámila, že omezí produkci až o deset procent a utratí pět miliard brazilských realů, v přepočtu 30 miliard korun, za vyřazení dalších deseti podobných nádrží z provozu.

#ValeReport By the end of 2018, out of a total of 19 dams, nine had already been decommissioned. After the #Brumadinho event, Vale decided to accelerate the process. The company will stop operations near these structures to speed decommissioning.