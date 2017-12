Provádíte převrat proti justici, píše polské vládě nejvyšší soudkyně

Předsedkyně polského Nejvyššího soudu Małgorzata Gersdorfová obvinila vládu z puče proti justici. Reagovala tak na kontroverzní zákon o reformě soudnictví, který podle ní podkopává základ právního státu.

Nejvážnější polská soudkyně poslala vládě otevřený dopis. Píše v něm, že „útok není veden pomocí vojenských nebo paramilitárních jednotek, ale přijetím nařízení, které jsou ústavně nezákonné“. Informoval o tom server Politico.



Justiční reformy prezidenta Andrzeje Dudy znamenají „převrat ve struktuře jednoho z nejdůležitějších ústavních těles státu,“ píše dále.

Nová legislativa podle kritiků totiž dává vládě moc nad soudním systémem. Nový zákon přijatý Sejmem také například umožňuje, aby byli všichni členové současného nejvyššího soudu posláni do penze a aby ministerstvo spravedlnosti jmenovalo nové soudce. Zůstat by mohli jen ti, kterým by ministerstvo udělilo výjimku.

Dělba moci na výkonou, zákonodárnou a soudní - jakožto základní princip demokracie - je tak ohrožena.

Polskou vládu za její kroky dlouhodobě kritizuje i Evropská komise. Ta ve ve středu ohlásila aktivaci článku 7 Lisabonské smlouvy – jde o nejzazší nástroj, jak potrestat členskou zemi EU. Dva roky jednání komise s Polskem totiž nevedly k ničemu.

Polská vláda má nyní tři měsíce na to, aby Bruselu odpověděla.

„Nikdo, i když je demokraticky zvolen, nemá právo ničit základní ústavní tělesa státu,“ píše dále soudkyně.

Vláda prohlašuje, že změny jsou nezbytné k vymýcení korupce a modernizaci justice. Prezident Duda tento týden oznámil, že „reforma je velmi dobré řešení pro Polsko, které tak zlepší svůj soudní systém“ a legislativu podepíše.