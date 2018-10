Čína vyšetřuje bývalého šéfa Interpolu. Bral úplatky, tvrdí

„Vyšetřování proti Mengu Chung-wejovi pro braní úplatků a porušení dalších zákonů přišlo ve správný čas, je absolutně korektní a velice rozumné. Ukazuje odhodlání administrativy prezidenta Si Ťin-pchinga k boji proti korupci,“ uvedlo v prohlášení čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti.

Mengova vysoká pozice ve struktuře Interpolu byla v minulosti ze strany Pekingu považována za velký úspěch. Podle britské BBC je tak pravděpodobné, že se musel provinit obzvláště závažným způsobem nebo svými aktivitami rozčílit čínského prezidenta.

Případ totiž může podle analytiků deníku France24 výrazně poškodit reputaci čínských státníků a ohrozit snahy Pekingu o podíl na vedení mezinárodních organizací. „Očividně to přinese negativní publicitu a nemyslím si, že by na tom Číně nezáleželo,“ uvedl analytik Tom Rafferty. „Ať už pan Meng provedl cokoli, zjevně to přebilo čínské obavy o mezinárodní reputaci.“

Meng, který v Číně působil jako náměstek ministra pro veřejnou bezpečnost, zmizel 25. září během cesty z francouzského Lyonu do Číny. Obavy vzbudily zejména zprávy, které krátce před odmlčením zaslal prostřednictvím sociálních sítí své ženě.

Missing Interpol president Meng Hongwei resigns as China confirms he's being investigated by the anti-corruption watchdog for "suspected violations of law." Meng's wife says her husband is in danger, after his last message to her was an emoji of a knifehttps://t.co/9eZMfNgwes pic.twitter.com/1tj4WDLLuy