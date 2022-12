Děsivý nález šokoval policisty. V mrazáku našli těla čtyř kojenců

Pátrání komplikuje špatné počasí a odlehlá lokalita. Portál americké televice ABC News doplnil, že záchranný tým složený z 54 hasičů a specialistů pokračuje v pátrání i navzdory náročným podmínkám. Do akce byla zapojena odtahová vozidla, pátrací psi i drony s termokamerami, které by měly pomoci odhalit jakékoli známky života. Podle velitele hasičů Manoela Vasca musí tým postupovat opatrně, mohlo by totiž dojít k dalším sesuvům.

Snímek zachycující hrůzné důsledky sesunu bahna:

Zdroj: Youtube

BBC napsala, že na leteckých záběrech je jasně vidět, jak jeden nákladní vůz nejistě visí přes okraj mostu. Záchranáři během pátrání již našli tělo jeho řidiče, který byl identifikován jako João Pires. Jméno druhé oběti zatím nebylo zveřejněno. Zástupce hasičů odhadl, že pohřešovaných je mezi třiceti a padesáti.

Další řidič kamionu, José Altair, jehož kabinu zalilo bahno, vyvázl jen s lehkými zraněními. „Jsem naživu, díky Bohu. Všude kolem mě je jen bláto, jsem v rohu kabiny kamionu. Jsem celý pořezaný, ale žiju,“ je slyšet z videa, které natočil, když byl uvězněný ve vozidle.

Zachráněná šestice

Zatím bylo nalezeno šest přeživších. Je mezi nimi i starosta pobřežního města Guaratuba Roberto Justus. Na videu, které nahrál na sociálně sítě, zmínil, že je zázrak, že je naživu. „Bylo to strašné. Hora na nás prostě spadla. Smetla všechna auta do posledního,“ okomentoval hrůznou událost. Svěřil se také, že on a jeho řidič museli rozbít okna svého auta, aby se zachránili. „Do dveří auta narazilo moře bahna, stromy, větve. Seděl jsem na sedadle spolujezdce a náraz byl takový, že naše auto nadzvedl. Najednou jsme se ocitli na vozidlech v protějším pruhu dálnice,“ vzpomínal.

Největší aktivní sopka na světě Mauna Loa se po 40 letech probudila. Záběry děsí

Sesunutý svah odřízl přístup do nedalekého přístavu, kde je nejčastějším transportním artiklem obilí a cukr. „Pokud se situace do víkendu nevyřeší, je velmi pravděpodobné, že od neděle a pondělí už budeme mít potíže s přijímáním nákladu pro lodě, zejména ve vývozním koridoru,“ uvedl úřad přístavu Paranagua.

Masivní záplavy

Sesuvy takového množství bahna vyvolaly několikadenní silné deště. V posledních týdnech přinutily záplavy přes osm tisíc lidí k evakuaci. Panují silné obavy z dalších sesuvů, a to hlavně v třech jižních státech Paraná, Santa Catarina a Rio Grande do Sul.

Podobné tragédie nejsou v Brazílii ničím výjimečným. V únoru zahynulo při sesuvech ve městě Petrópolis ve státě Rio de Janeiro přes dvě stě lidí. Videa sdílená na sociálních sítích ukázala rozsáhlé škody i vozidla plující ulicemi. V jedné z nejhůře postižených čtvrtí se zhroutilo osmdesát domů.