Průlomová schůzka po dvaceti letech? Etiopský premiér jedná v Eritreji o míru

Dvaačtyřicetiletý Ahmed se mandátu ujal v dubnu a okamžitě začal prosazovat reformy. Za nejvýznamnější je označováno jeho rozhodnutí přijmout mírovou dohodu o ukončení dlouholeté pohraniční války mezi Eritreou a Etiopií.

Afewerki krátce po Ahmedově přijetí mírového plánu vyslal do Addis Abeby první oficiální delegaci s úkolem připravit další kroky.

Ahmedův nedělní příjezd do Eritreje sledovaly všechny místní televize, ulice zdobily vlajky obou států a davy lidí u silnic zpívaly a tančily. Do prezidentského paláce se pak oba politici přesunuli v čele početné kolony.

Obě země přitom od roku 1998, kdy vypukla válka, neudržovaly diplomatické styky, nadále je však pojily blízké kulturní vztahy. Ačkoli válka byla oficiálně ukončena o dva roky později, srážky pokračovaly i později, což z etiopsko-eritrejského konfliktu učinilo jeden z nejdelších v Africe. Vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi zatěžoval i vleklý hraniční spor.

