Rusové mají problém. Dok, kde opravovali jedinou letadlovou loď, šel ke dnu

Vážná nehoda se stala v úterý v ruském Murmansku. Zhroutil se tam totiž plovoucí dok, kde se opravovala jediná ruská letadlová loď Admirál Kuzněcov. Při nehodě na loď navíc spadl jeřáb a poškodil ji. Při incidentu se zranili čtyři lidé, přičemž jeden dělník se pohřešuje. Informovala o tom agentura AP.

Největší dok v Rusku se podle médií potopil zrovna v době, kdy z něj letadlová loď vyplouvala. Admirála Kuzněcova zasáhl jeden ze dvou padajících jeřábů.

"Dok se úplně potopil," řekl agentuře TASS jeden ze svědků. Podle loděnic může za nehodu výpadek elektřiny. Plovoucí dok se tak kvůli tomu nezaplnil vodou jako obvykle, ale místo toho šel rovnou ke dnu. Během incidentu bylo na místě více než 60 dělníků, které se podařilo evakuovat.

Pátý muž je nezvěstný

Další čtyři muže vytáhli záchranáři z vody s podchlazením. To potvrdil i televizi Rusijja 24 guvernér Murmanské oblasti s tím, že po pátém potápěči stále pátrají.

Letadlovou loď poté museli remorkéry odtáhnout do loděnic. Zde podstoupí další opravy, které mají být dokončeny do konce roku 2020. "Navzdory mimořádné situaci nebyl Admirál Kuzněcov výrazně poškozen, a časový plán jeho oprav se tak výrazně měnit nebude," řekl pro agenturu Tass mluvčí loděnice Jevgenij Gladyšev. Padající jeřáb podle loděnic sice poškodil část trup, ale nezasáhl žádné důležité zařízení.

Loď Admirál Kuzněcov se loni v únoru vrátila do Severomorsku po svém tažení u břehů Sýrie a od té doby prochází rozsáhlými opravami. Podle expertů tam totiž zanechala rozpačitý dojem. Již déle bývá terčem kritiky za to, že neodpovídá současným technickým řešením a pro bojové operace je nevyhovující. Jde o jedinou loď této třídy, protože sesterská loď Varjag nebyla nikdy dostavěna a byla prodána do Číny.

Pro svůj technický stav a vysokou poruchovost také v roce 2016 dostala přezdívku „nejochořelejší válečná loď na světě“. Není se čemu divit, Admirál Kuzněcov brázdí mořskou hladinu od roku 1985.

Média si již také rýpla, že letadlová loď pro svůj špatný stav neustále doprovázena remorkérem, kdyby ji bylo potřeba odtáhnout. Kuzněvcov je zároveň neustále zahalen do černého dýmu.

Desítky miliard rublů na modernizaci

Námořnictvo proto loni oznámilo, že vynaloží desítky miliard rublů na modernizaci plavidla. Má tak dostat nové motory, nová bude i startovací a přistávací dráha. Modernizací projde také výzbroj: zastaralé raketové komplexy Granit nahradí novější Kalibr, které budou osazeny raketami s plochou dráhou letu Oniks a Cirkon.

Plovoucí dok PD-50 patří k největším dokům na světě a postavila jej v roce 1980 švédská loděnice Götaverken.

Odborníci nyní podle agentury Interfax zkoumají možnosti, jak potopený dok PD-50 dostat zpět na hladinu a zdali je to vůbec možné. "Zvedání doku, který má nosnost 80 tisíc tun, je samo o sobě operací, která bude nejen obtížná, ale bude stát obrovské množství peněz," říká Alexej Rakmanov šéf lodní společnosti United Shipbuilding Corporation.