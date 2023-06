První komerční let do vesmíru je tu. Čelí ostré kritice a srovnání s ponorkou

Svůj první komerční vesmírný let plánuje na tento čtvrtek soukromá společnost Virgin Galactic známého britského podnikatele a miliardáře Richarda Bransona. Obchodní magnát přitom narazil na vlnu kritiky, protože do vesmíru vyráží jen několik dní po zhroucení privátní ponorky Titan.