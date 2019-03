Princ z Walesu a vévodkyně Camilla pristáli letadlem britských vzdušných sil na Mezinárodním letišti Josého Martího v Havaně. Privítala je náměstkyně kubánskeho ministra zahraničních věcí Ana Teresita Gonzálezová.

Po příletu do Havany navštívil pár památník kubánského spisovatele a národního hrdiny Josého Martího, kde položil věnec. Památník leží blízko sídla kubánské vlády, na kterém je portrét dalšího revolučního hrdiny Ernesta Che Guevary.

Během pondělí se má princ Charles setkat s kubánským prezidentem Miguelem Díazem-Canelem na oficiální večeři. Oba muži se potkali už loni v listopadu v Londýně. Díaz-Canel vystřídal loni v dubnu v úřadu Raúla Castra, jehož bratr Fidel vládl Kubě více než čtyřicet let. Schůzka s Raúlem Castrem na programu podle BBC není.

K princi Charlesovi se v týdnu během návštěvy připojí i britský ministr Tariq Ahmad, který zastupuje vládu Theresy Mayové. Podle BBC je přítomnost Ahmada důkazem toho, že Británie považuje čtyřdenní návštěvu země za velmi důležitou.

