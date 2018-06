První krok pro interrupci v Argentině. Návrh zákona nyní musí schválit senát

Až doposud byla možnost potratu k dispozici pouze tehdy, když žena otěhotněla po znásilnění, popřípadě byl ohrožen její život. Pro návrh zákona hlasovalo 129 poslanců. Dalších 125 se vyjádřilo proti a jeden se zdržel hlasování.

Nyní návrh míří do Senátu, který o něm rozhodne v září. Pokud projde i zde, přelomové novince již v Argentině nebude stát v cestě nic. Dokonce i prezident země Mauricio Macri, jenž je názorově silně proti, se nechal slyšet, že v případě schválení zákon sám vetovat nebude.



Jen tři hodiny před konečným hlasováním se zdálo, že odpůrci přerušeného těhotenství jsou ve většině. Poté jeden z členů, zákonodárce Sergio Ziliotto, prohlásil na Twitteru, že spolu s dalšími dvěma kolegy mění stanovisko a bude hlasovat pro.

Před budovou sněmovny se během jednání shromáždili lidé, kteří demonstrovali za legalizaci. Jakmile byl oznámen výsledek, začali slavit. Mezi těmi, kteří se připojili k všeobecnému optimismu, byl i generální tajemník organizace Amnesty International Salil Shetty.

Historic step forward for women's rights in #Argentina today! It's not over yet, but the vote to decriminalise abortion up to 14 weeks sends a powerful message which will reverberate across the whole region #AbortoSeraLey https://t.co/cwBM19SWGn pic.twitter.com/VFKoUubykF