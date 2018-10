Červený mercedes či americká vlajka. Sbírka věcí Neila Armstronga jde do aukce

Management - Management Vedoucí 20 450 Kč

Vedoucí ostatních úředníků vedoucí úředník/ce - odboru správního a vnitřních věcí Městského úřadu Vodňany. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20450 kč, mzda max. 30750 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Tajemnice Městského úřadu Vodňany vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení, na místo vedoucího úředníka/vedoucí úřednice - odboru správního a vnitřních věcí Městského úřadu Vodňany, Druh práce: řízení a koordinace veškerých pracovních činností odboru správního a vnitřních věcí, zabezpečení komplexního výkonu přestupkové agendy (přestupky proti veřejnému pořádku). Plnění dalších úkolů dle pokynů tajemnice úřadu, Místo výkonu práce: Vodňany, Doba výkonu práce: na dobu neurčitou, Platové podmínky: platová třída 11 ( platové rozpětí od 20 450,- Kč do 30.750,- Kč), (v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 2), Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: dohodou - nejpozději od 01.01.2019, Předpoklady pro vznik pracovního poměru:, -splnění zákonných předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územníchsamosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, -způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, věk minimálně 18 let, Požadavky:, -minimálně vyšší odborné vzdělání, -velmi dobré komunikační schopnosti, -schopnost týmové práce a efektivního řízení kolektivu zaměstnanců, -psychická odolnost, koncepční myšlení, -pečlivost, odpovědnost, spolehlivost, samostatnost, časová flexibilita, vysoké pracovnínasazení, -znalost problematiky zákona 128/2002 Sb., o obcích, znalost právních předpisůtýkajících se přestupkové agendy (zákon č. 500/2004, zákon č. 250/2016 Sb., zákon č.251/2016 Sb., a další související legislativy a schopnost jejich aplikace v praxi), -řidičské oprávnění skupiny B- aktivní řidičská praxe, -velmi dobrá znalost práce s PC, -schopnost jednat s lidmi v konfliktních situacích, Výhodou je:, -zkušenost s vedením pracovního týmu, -praxe na pozici vedoucího zaměstnance v daném oboru, -pracovní zkušenosti v oblasti přestupkové agendy, -osvědčení o absolvování vzdělávání vedoucích pracovníků, zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti přestupků, Nabízíme:, -možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení, -prostor pro seberealizaci a perspektivu, -příplatek za vedení, -zaměstnanecké benefity, např. mobilní telefon, flexibilní začátek/konec pracovnídoby, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna /sick days/, stravenky,příspěvek na dovolenou, Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče - uchazečky:, -jméno, příjmení, titul, -datum a místo narození, -státní příslušnost, -místo trvalého pobytu, -číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana), -datum a podpis, V přihlášce laskavě uveďte kontaktní údaje - telefon, mobilní telefon, e-mail., Povinné přílohy přihlášky:, -strukturovaný životopis, -výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce u cizích státních příslušníkůtéž obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokudtakový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, -lustrační osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státníchorgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky aSlovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (u osob narozených před01.12.1971), -ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, -sou. Pracoviště: Město vodňany, nám. Svobody, č.p. 18, 389 01 Vodňany. Informace: Pavla Smolová, +420 383 379 101.