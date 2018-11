Kim poprvé vstoupí na půdu Jižní Koreje. Chystá se do Soulu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un brzy navštíví Soul, informoval o tom jihokorejský prezident Mun Če-in během svého projevu v tamějším parlamentu. Kromě návštěvy hlavního města Jižní Koreje zamíří Kim také do Ruska. V Pchjongjangu by měl severokorejského vůdce rovněž navštívit čínský prezident Si Ťin-pching.

Začátkem příštího roku by se Kim měl sejít také s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, píše agentura AP.

„Nyní, založeno na pevné vzájemně důvěře, Jižní a Severní Korea a Spojené státy dokončí společně denuklearizaci a dosáhnou příměří na Korejském poloostrově,“ řekl Mun Če-in. „Tato příležitost přišla jako zázrak. Je to něco, co bychom si neměli nechat ujít,“ dodal během svého projevu v parlamentu.

Pokud Kim, který reprezentuje třetí generaci vládnoucího rodu Kimů, do Soulu skutečně pojede, bude to vůbec poprvé, co severokorejský vůdce vstoupí na území Jižní Koreje od roku 1953. Země jsou od té doby technicky stále ve válečném stavu. Mír nikdy podepsán nebyl.

Vyhlídky na druhý summit Kima s Trumpem se zlepšily po návštěvě amerického ministra zahraničí Mikea Pompea, který letos v říjnu navštívil KLDR již počtvrté.

Prezidenti obou Korejí se naposledy setkali na summitu v Pchjongjangu letos v září, kdy se shodli na konkrétních krocích vedoucí k jadernému odzbrojení severokorejského poloostrova, podepsali také vojenskou dohodu, která by měla předcházet ozbrojeným střetům. Celkem se spolu sešli již třikrát, předchozí dvě setkání se konala v demilitarizovaném pásmu.

Syn uprchlíků z KLDR

K liberálnímu Mun Če-inovi, který zastává úřad prezidenta od loňského května, jsou ale skeptické konzervativní kruhy v Jižní Koreji a USA. Nevěří totiž, že Kim se chce jaderných zbraní skutečně vzdát, podle nich chce jenom získat čas, aby svůj jaderný arzenál mohl vylepšit. Mun Če-in je synem severokorejských uprchlíků a dialog s Pchjongjangem je prioritou jeho zahraniční politiky.

Faktem ale je, že KLDR s okázalým testováním raket tento rok přestala. Obě Koreje také vytvořily ve 40kilometrovém pásmu podél společné hranice bezletovou zónu a demilitarizované pásmo. Bezletová zóna byla klíčovým požadavkem Washingtonu, který pro změnu pozastavil každoroční rozsáhlá vojenská cvičení se Soulem.