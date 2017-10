První občan USA jde za mříže pro kolaboraci s IS. Dostal 20 let

/VIDEO/ Mohammed Jamal Khweis bojoval v Sýrii a Iráku, ovšem v "barvách" Islámského státu (IS). Americký soud ve Virginii jej v pátek poslal na 20 let do vězení, a to jako prvního Američana prokazatelně bojujícího na straně IS.

Sedmadvacetiletý Khweis, rodák z americké Virginie, v prosinci 2015 odjel na území Sýrie a Iráku, tehdy pod kontrolou IS. ČTĚTE TAKÉ: Z města zbyly jen ruiny. Marawi rozstřílel Islámský stát Jak uvedla agentura AP, Khweis tam obdržel dokumenty dokazující příslušnost k IS. Zatčení Mohammeda J. Khweise: YOUTUBE VIDEO Zfanatizovaný mladík se sice s islamisty po několika měsících rozešel a uprchl zpět do USA, nicméně americké orgány na něj vydaly zatykač, dopadly jej a odsoudily. ČTĚTE TAKÉ: Irák útočí proti poslední baště Islámského státu, podle Kurdů ale i proti nim Od roku 2014 bylo v USA obviněno ze spojení s IS přes sto lidí, Khweis je první odsouzený.

Autor: David Halatka