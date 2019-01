Diplomatická roztržka mezi Čínou a Kanadou dostala další nový impulz. Soud ve městě Ta-lien nacházejícím se na severovýchodě země u pobřeží Žlutého moře totiž dnes vynesl rozsudek smrti nad kanadským občanem Robertem Lloydem Schellenbergem, který již čtyři roky pobývá v jednom ze zdejších nápravných zařízení za pašování drog.

Původně byl Schellenbergem shledán vinným a poslán za mříže na 15 let za to, že údajně plánoval do Číny propašovat na 227 kilogramů metanfetaminu. Tento trest však nyní tamní justice označila za příliš mírný a rozhodla se jej maximálně možně zpřísnit.

Takovéto počínání pochopitelně vzápětí vyvolalo velmi pobouřené reakce ze strany nejvyšších kanadských vládních představitelů.

„Velice nás coby vládu znepokojuje, a stejně tak by mělo i naše mezinárodní přátele a spojence, že se Čína rozhodla svévolně aplikovat trest smrti, a to v případě Kanaďana,“ prohlásil premiér Justin Trudeau.

Krátce před tím, než byl výsledek soudu znám, Schellenberg podle agentury AFP řekl: „Nejsem pašerák. Přijel jsem do Číny jako turista.“

Nyní má podle dostupných informací deset dní na odvolání.

Neobvyklé praktiky

Server BBC zároveň připomíná, že celý proces se do popředí zájmů tamních soudů dostal ve chvíli, kdy Čína, Kanada a potažmo i Spojené státy americké řeší vyhrocený diplomatický spor ohledně finanční šéfky čínské telekomunikační firmy Huawei Meng Wan-čou, která byla 1. prosince zadržena ve Vancouveru.

Přestože byla Mengová o pár týdnů později propuštěna na kauci v celkové výši 10 milionů kanadských dolarů (zhruba 170 milionů korun), roztržka mezi všemi zúčastněnými stranami nadále trvá.

Reportér BBC John Sudwirth působící v Pekingu nadále poukazuje na to, že dnešního jednání mohli být přítomni rovněž zahraniční novináři, což je věc, kterou Čína obvykle nepraktikuje. Proces byl přitom obnoven jen na čtyřiadvacet hodin a před vynesením rozsudku smrti potřeboval soud pouhou jednu hodinu na rozmyšlenou.

Řada zahraničních reportérů, kteří se jednání účastnili, považuje celou záležitost za zpolitizovanou. Dnešním slyšením si podle nich Čína snaží vynutit ústupky USA, Kanady a dalších západních zemí, které během uplynulých dní varovaly před bezpečnostními riziky spojenými s používáním výrobků firmy Huawei. Peking nicméně toto tvrzení razantně odmítá.