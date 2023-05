Druhá bitva u obce Villers-Bretonneux by za jiných okolností byla jen dalším z řady bojů německé jarní ofenzivy v roce 1918. Jenže tento střet spojenců a Němců za první světové války se zapsal do dějin jedním přelomovým prvenstvím. U francouzské vesnice se totiž odehrála vůbec první tanková bitva. Proti sobě stála těžkopádná a pomalá třicetitunová monstra. Jedno z nich se po střetu dočkalo pohany.

Němci za první světové války používali tanky A7V. Vyrobili ale pouze dvacet kusů a do dnešních dní se dochoval pouze jediný originál - tank Mephisto (na snímku). Zúčastnil se i historicky první tankové bitvy, která se odehrála u obce Villers-Bretonneux. | Foto: Wikimedia Commons, Unknown Australian Official Photographer, volné dílo

Australské město Brisbane skrývá v místním Queensland Muzeu opravdovou lahůdku, u níž srdce všech milovníků vojenské techniky vynechá úder. Spatří zde totiž německý tank A7V. Nejzajímavější na něm přitom není to, že jde o stroj přes sto let starý, dávného prapředka současných tanků, a že se přímo tento kus zapojil do bojů na západní frontě první světové války. A není to dokonce ani to, že jde o jediný dochovaný originál (ve všech ostatních muzejích jsou k vidění pouze repliky).

Příběh tanku Mephisto, jak zní přezdívka, kterou mu dala jeho německá posádka, je ještě mnohem zajímavější. Tento kovový pásový obr byl totiž účastníkem přelomové historické události. Konkrétně vůbec první tankové bitvy v dějinách. Odehrála se přesně před 105 lety u francouzské vesnice Villers-Bretonneux.

Nástup kovových obrů

První světová válka byla v mnoha ohledech přelomová. Mimo jiné s sebou přinesla mnohé technické inovace na poli vojenství a radikálně změnila to, jak vypadaly po ní následující konflikty. Nejenže se při ní definitivně novým bojištěm stalo nebe (stačí si vzpomenout na úžasné příběhy prvních leteckých es, jakými byli Rudý baron a jeho bratr na straně Němců, či americký pilot Frank Luke), novinky se v touze po vítězství objevily i na zemi.

Na bojiště totiž vyjela obří kovová monstra - předci současných tanků. Nejdále z evropských mocností se v jejich vývoji dostali Britové. Ti také mají na kontě historicky vůbec první nasazení těchto strojů v boji - konkrétně se to stalo v roce 1916 při Bitvě na Sommě.

Britové postupně vyvinuli několik typů tanků, které také použili na frontě. Do Bitvy na Sommě vyjel tank Mark I, britské jednotky ale nakonec v době Velké války nejvíce využily zlepšenou verzi Mark IV a do konce konfliktu ještě uvedly i tanky Mark V. „Mark IV vážil necelých 29 tun a měl osmičlennou posádku,“ uvádí server Popular Mechanics.

Tank Mark IV. Britové tyto stroje nasadili za první světové válkyZdroj: Wikimedia Commons, Imperial War Museum photograph collection, volné dílo

Naproti tomu Němci s výrobou tanků otáleli, což se jim nakonec nevyplatilo. „Vlastní tank začalo Německo vyvíjet teprve na podzim roku 1916. Na jeho vývoj dohlíželo 7. transportní oddělení Všeobecného válečného oddělení pruského ministerstva války, výsledný stroj byl tedy označen A7V. Autorem projektu byl vynikající inženýr Joseph Vollmer,“ připomíná článek Vojenského historického ústavu.

Jenže Němci tankům nepřikládali velkou váhu, a tak bylo v bojích až do konce konfliktu nakonec použito pouze dvacet A7V, přičemž každý měl svou přezdívku - po bojištích jezdili Mephisto, Elfriede či Gretchen. Stejně jako v případě britských strojů (jimiž se Němci konec konců inspirovali) šlo o těžkopádná kovová monstra, která jezdila rychlostí asi osm kilometrů v hodině.

„A7V vážil 32 tun a měl osmnáctičlennou posádku. Problém byl v tom, že zatímco na rovinách dosahoval dobrých výsledků, v náročnějším terénu na západní frontě se mohl snadno převrátit nebo zapadnout,“ upozornil ve videu kurátor Muzea tanků v britském Bovingtonu David Willey.

Německý tank A7V s přezdívkou Elfriede, kterého se zmocnily francouzské jednotky. V terénu se převrátilZdroj: Wikimedia Commons, Henri Bilowski - Französische Kriegspostkarte, volné dílo

Právě zapadnutí se nakonec stalo osudným i německému tanku Mephisto po vůbec první tankové bitvě v dějinách. K historickému střetu britských Mark IV a německých A7V došlo 24. dubna 1918 u francouzské vesnice Villers-Bretonneux, přičemž zdejší bitva byla součástí takzvané německé jarní ofenzivy.

Střet, jaký svět ještě neviděl

Obec Villers-Bretonneux ležela na strategickém místě. „Jarní ofenziva se zaměřila na zranitelná místa mezi pozicemi britské a francouzské armády. Němci chtěli dobýt francouzské město Amiens a vesnice Villers-Bretonneux byla pro tento cíl klíčová,“ píše server Popular Mechanics.

V okolí obce ale čekaly spojenecké jednotky, a zejména první britský tankový prapor. Celkem měl 12 tanků, z nichž tři se později setkaly s německými protějšky - dva ženské Mark IV (toto označení sloužilo pro tanky Mark IV vybavené pouze kulomety) a jeden mužský Mark IV (jako mužský se označoval tank vyzbrojený kanónem a k němu i kulomety).

Německý útok začal 24. dubna 1918 brzy ráno. Pěšáci postupovali vpřed a pálili seč mohli. Bojiště zahalil hustý oblak dýmu, Němci používali také yperit. „Kolem sedmé hodiny ráno pak z oblaků kouře vyjely německé tanky A7V. Zdály se obří a děsivé. Postupovaly nepozorovaně, až se dostaly na pozice k britským zákopům,“ popisuje video britského tankového muzea. Němci tehdy nasadili celkem 13 kovových monster.

Útok byl úspěšný. Němci nejenže získali vesnici Villers-Bretonneux, ale hlavně prolomili britskou linii. Tanky v ní vytvořily díru, kterou tři z nich projely dál na spojenci střežené francouzské území, k vesnici Cachy. Příkaz vyrazit do akce tak dostal první britský tankový prapor pod vedením poručíka Franka Mitchella - ten byl ale poměrně zdecimován předchozím pěchotním útokem, v danou chvíli tedy naproti blížícím se německým strojům vyjely jen již zmíněné tři tanky Mark IV.

Dějinné setkání mohlo začít. „Přestože si obě válčící strany uvědomovaly, že dřív nebo později dojde ke střetu tanků, stroje na to tehdy nebyly nijak připraveny. Postrádaly proto zbraně, které by mohly zcela zničit tank protivníka,“ poznamenává server Popular Mechanics.

Rozhodující zásah

Tanky se dostaly na dohled. Bylo to tři na tři. V čele německých strojů jel Nixe, kousek za ním po levé a pravé straně další dva. Mitchellův stroj - Mark IV s kanónem, který byl zase uprostřed britské trojice tanků - na německé protivníky pálil, jenže jelikož se při tom pohyboval v terénu, šance na zásah byla malá.

A tak velitel udělal osudové rozhodnutí. „Přestože se z něj stal snadný cíl, přikázal zastavit, aby dal svým mužům šanci německé tanky zasáhnout,“ vysvětlil kurátor Willey.

Jeho rozhodnutí nakonec znamenalo německou porážku. Němci si totiž mysleli, že Mitchellův tank zastavil, protože byl zasažen, a tak místo aby do něj dál pálili, zaměřili se na další dva britské stroje. Jelikož výzbroj těchto takzvaně ženských tanků se nemohla A7V rovnat, otočily se a začaly ustupovat.

Mezitím měla Mitchellova posádka štěstí. Zasáhla totiž vedoucí německý tank Nixe. „Jeden muž byl zabit, dva smrtelně zraněni. A zbytek posádky ze zasaženého stroje utekl. Vojáci se totiž báli, že může každou chvíli vybuchnout,“ uvedl Willey.

Mitchellův stroj následně mířil na zbylé dva německé tanky A7V. „Přestože na něj pálily zpět, Mitchellově posádce se podařilo Němce vystrašit a nakonec A7V odjely, aby se přeskupily,“ uvádí web Commonwealth War Graves Commision.

Střední britský tank Mark A 'Whippet' byl používán v první světové válce jako podpora obřích tanků Mark IV. Na rozdíl od nich byl mnohem obratnější a rychlejšíZdroj: Wikimedia Commons, Paul Hermans, CC BY-SA 3.0

Mezitím na místo dorazily obratnější britské střední tanky Mark A „Whippet“, které poskytovaly podporu obřím těžkopádným strojům. Tyto menší tanky následně zničily celé dva prapory německé pěchoty dříve, než se Němci stačili zformovat k dalšímu útoku.

Jak Australané zajali Ďábla

První tanková bitva v dějinách tak skončila německou porážkou. V noci po ní pak 5. australská divize s podporou britských tanků napravila Němci napáchané škody a získala zpět ztracené území. „Australané opětovně získali také samotné Villers-Bretonneux,“ uvádí server AWM London.

Podle britského hrdiny celého střetu Mitchella střet jasně ukázal, jak důležitá je obratnost strojů. Výrazně totiž chválil zákrok Whippetů a to, jakým jsou pokladem oproti běžné pěchotě.

Přestože je bitva u Villers-Bretonneux dodnes slavná zejména kvůli tankovému střetu, nelze zapomínat na to, jak krvavá byla - na obou stranách padly tisíce vojáků. „V součtu s první bitvou u Villers-Bretonneux, která se odehrála o měsíc dříve, byly britsko-australské ztráty 13 tisíc mužů, francouzské 3500 mužů a německé mezi 8 až 10 tisíci mužů,“ připomíná web Commonwealth War Graves Commision.

Německý Mephisto dodnes Australanům slouží jako památka na přelomový střet. „Tank má na sobě číslo 506 a vojáci na něj namalovali postavu Mefistofela, červeného smějícího se faustovského ďábla, pod jehož paží je drze zastrčen britský tank,“ popisuje web Australian War Memorial.

Němci za první světové války používali tanky A7V. Vyrobili ale pouze dvacet kusů a do dnešních dní se dochoval pouze jediný originál. Tank Mephisto se nyní nachází v Austrálii, konkrétně v muzeu QueenslanduZdroj: Wikimedia Commons, Sardaka, CC BY-SA 4.0

Do australských rukou tento tank padl právě u Villers-Bretonneux. Osudovým se mu - stejně jako třeba dalšímu A7V pokřtěnému Elfriede - staly zmíněné terénní nerovnosti, které byly pro německé stroje obrovskou výzvou.

„Při útoku Mephisto u Villers-Bretonneux uvízl v kráteru po výbuchu, posádka jej opustila a ze země jej pak vyprostily až australské a britské jednotky. Následně byl přesunut na britské základny ve francouzských městech Vaux-en-Amiénois a Poulainville. V tomto období na něj spojenečtí vojáci nakreslili různé značky - citace, slova, kresby. Nejvýraznější malbou bylo zobrazení protějšku německého ďábla - velký britský lev s královskou korunou, který jednou tlapou stojí na poraženém německém tanku A7V,“ nastiňuje potupu zajatého tanku web Australian War Memorial. Při pozdější rekonstrukci ale „spojenecké umění“ ze stroje odstranili.