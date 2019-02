První v Itálii. Bari bude platit obyvatelům za dojíždění do práce na kole

Jihoitalské Bari se stane prvním italským městem, které svým obyvatelům zaplatí, aby nechali auto doma a do práce raději jeli na kole. Do pilotního čtyřměsíčního programu se může zaregistrovat až tisíc místních obyvatel. Jejich kola budou vybavena sledovacím zařízením, které zaznamená délku jízd pro výpočet odměny. Informoval o tom server The Local.

Ti, kteří budou na kolech jezdit do práce nebo do školy, dostanou 20 centrů (pět korun) za kilometr. Za ostatní jízdy na kole jim pak budou vypláceny čtyři centy (jedna koruna). Měsíčně tak mohou najezdit až 125 kilometrů a bude jim vyplaceno maximálně 25 eur (647 korun). Centrum Prahy: pivním kolům zákaz, koloběžky s pravidly, o cyklistech se jedná Přečíst článek › Další bonus ve výši 50 eur (1294 korun) pak bude každý měsíc vyplácen deseti účastníkům, kteří ujeli nejvíce kilometrů. „Jízdou na kole vyděláte, takže to nebude prospěšné pouze pro vaše zdraví,“ řekl starosta Bari Antonio Decaro. Od projektu si přitom slibuje, že se během letošního roku počet cyklistů v ulicích alespoň zdvojnásobí. Most chce dostat lidi na kola, aby netloustli a omezili auta Přečíst článek › Zkrátka přitom nemusí přijít ani obyvatelé, kteří žádné kolo nevlastní. Město jim chce pomoci s nákupem nového kola. To neplatí pouze pro dojíždějící, ale podporu mohou využít i rodiče, kteří chtějí pořídit nová kola pro své děti. Město obyvatelům 100 eur (2587 korun) při nákupu použitého kola. V případě nového kola se podpora zvyšuje na 150 eur (3881 korun) a na nákup elektrokola radnice přispěje 250 eur (6468 korun). Městu chybí infrastruktura pro cyklisty Bari by mohlo být rájem pro cyklisty. Jedná se o ploché pobřežní město, které má teplé podnebí po celý rok. Rozvoji cyklistiky však podle kritiků nového plánu brání nedostatečná infrastruktura. Ve městě chybí cyklostezky i vyhrazené pruhy pro cyklisty, kteří se tak musí proplétat mezi automobily v ucpaných ulicích. Klíčová trasa přes nový dálniční most zůstává pro chodce a cyklisty nedokončená i dva roky poté, co byl otevřený pro automobily. Mountfield rozšiřuje sortiment. Zákazníkům nabídne elektrokola Přečíst článek ›

Autor: Pavel Škopek