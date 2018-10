První velká cesta. Princ Harry a vévodkyně Meghan zahájili návštěvu Austrálie

Před budovou slavné sydneyské Opery na Harryho a Meghan čekaly tisíce lidí. Princ Harry jezdil v minulosti do Austrálie již několikrát a v zemi je oblíbený. "Děkuji za neuvěřitelně srdečné uvítání a možnost setkat se s Australany," prohlásil princ během své řeči. "Nemohli jsme si vybrat lepší místo, kde bychom oznamovali zprávu o očekávaném dítěti," dodal. Lidé jim dávali i drobné dárky.

It's been less than 24 hours since the Duke and Duchess of Sussex announced that they were expecting their first child -- but the royal couple are already being showered in baby gifts on the first day of their Australian tour https://t.co/Et9IoBqLUb