Puigdemont a katalánští exministři byli v Belgii podmínečně propuštěni

Obviněný katalánský expremiér Carles Puigdemont a čtyři bývalí ministři, kteří se v neděli vydali belgické policii, byli v pondělí propuštěni za určitých podmínek. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na vlámskou televizi VRT.

Podle televize se soud rozhodl pětici podmínečně propustit, a to do doby, než rozhodne, jestli uplatní evropský zatýkací rozkaz. Podle prokuratury by skupina obviněných měla před soudem opět stanout za patnáct dní. Zemi nesmí opustit bez povolení a úřadům jsou povinni poskytnout podrobnosti o svém ubytování.

Belgie musí nanejvýš do šedesáti dnů rozhodnout, zda je vrátí do Španělska. Pokud se obvinění neodvolají, mohlo by to podle serveru BBC být i dříve.

Puigdemont a ostatní politici jsou už od minulého týdne v Belgii, kam odjeli poté, co je španělská vláda sesadila kvůli jednostrannému vyhlášení nezávislosti ze strany Katalánska. Španělsko na ně vydalo evropský zatýkací rozkaz.

Už dříve katalánský expremiér oznámil, že hodlá s belgickou justicí plně spolupracovat.