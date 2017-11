Puigdemont chce kandidovat ve volbách. Odbory vyhlásily stávku

Sesazený katalánský premiér Carles Puigdemont plánuje kandidovat v předčasných volbách do regionálního parlamentu. Řekl to v rozhovoru v belgické televizi RTBF. Puigdemont spolu s dalšími čtyřmi exministry i nadále zůstává v Bruselu. Soudkyně na ně vydala evropský zatykač. Odbory vyhlásily na příští středu generální stávku.

Puigdemont se odmítl ve čtvrtek vrátit do Španělska, aby mohl stanout před soudem. On a čtyři další exministři se rozhodli i nadále zůstat v Bruselu. Dalších osm z devíti exministrů poslal soud do vazby. Té se vyhnul jen Santi Vila, který byl propuštěn poté, co v pátek zaplatil kauci ve výši 50 tisíc eur. Sám totiž podal demisi již minulý čtvrtek kvůli nesouhlasu s chystanou rezolucí o nezávislosti Katalánska.

Soud na Puigdemonta a další čtyři exministry vydal v pátek evropský zatykač. Soudkyně Carmen Lamelaová měla podle části španělských médií zatykač vydat již ve čtvrtek, podle agentury EFE to však kvůli zaneprázdněnosti odložila.

V Barceloně se tak očekávají další velké demonstrace stoupenců sesazeného separatistického vedení.

Puigdemont v belgické stanici RTBF uvedl, že se chystá kandidovat v předčasných volbách do regionálního parlamentu. Ty se mají konat 12. prosince. „Jsem připraven kandidovat, kampaň je možné vést odkudkoli,“ konstatoval nyní Puigdemonti, kterého se španělská prokuratura snaží dostat před soud v Madridu kvůli obviněním ze vzpoury.

Mluvčí španělské vlády už dříve prohlásil, že obvinění katalánští politici mohou kandidovat, dokud nebudou odsouzeni.

"Považujeme se za legitimní vládu. Musí existovat kontinuita, která řekne světu to, co se děje ve Španělsku … Není možné si myslet, když je vláda ve vězení, že volby budou neutrální, nezávislé, normální," řekl.

Puigdemontův advokát následně řekl, že jeho klient nevěří ve spravedlnost ve Španělsku, ale řekl, že s belgickým soudem chce spolupracovat.

Belgie bude mít maximálně tři měsíce na to, aby rozhodla, zda pošle Puigdemonta zpět do Španělska, upozorňuje Reuters.

Jedny z katalánských odborů, Asamblea Nacional Catalana a Omnium Cultural, které sdružují zaměstnance různých odvětví, v pátek vyhlásily na 8. listopadu generální stávku a vyzvaly ostatní svazy, aby se připojily. Oficiálním důvodem stávky jsou pracovní podmínky. Konat by se měla také velká demonstrace, kterou plánují na 11. listopadu.