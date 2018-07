Puigdemont se uchýlil do belgického Waterloo. Mimo Španělsko už mu trest nehrozí

Bývalý premiér Katalánska Carles Puigdemont se dnes vrátil do Belgie, odkud chce vést boj za nezávislost svého regionu. Ve Španělsku mu ale stále hrozí vysoký trest za vlastizradu. Evropský zatykač však Madrid nakonec zrušil.

„Moje politická aktivita zůstává v Belgii s mandátem lidí, kteří jsou pro samostatnost Katalánska,“ hlásal dnes bývalý katalánský premiér. Informovala o tom agentura AFP.

Ve Španělsku mu stále hrozí trest 25 let odnětí svobody za rebélii, korupci a zneužití veřejných prostředků.

Poté, co byl loni v říjnu sesazen ze svého úřadu, uprchl do Belgiie, jelikož byl na něj a další jeho kolegy ve Španělsku vydán zatykač. V březnu byl zadržen v Německu, když se vracel z Finska.

O deset dní později byl propuštěn na kauci. Německý soud ale uvedl, že jej může vydat pouze na základě obvinění z korupce, a ne kvůli rebélii, jelikož to podle německého práva není možné.

Po tomto rozhodnutí španělský vrchní soudce Pablo Llarena mezinárodní zatykač odvolal. Chtěl se tak vyhnout situaci, že by Puigdemont dostal nízký trest za zpronevěru, ale ostatní členové jeho bývalé vlády by mohli být odsouzeni za vzpouru. Za tu by totiž mohli dostat až 25 let.

Puigdemont chce nyní za své životní poslání, kterým je nezávislost Katalánska, bojovat z francouzského města Waterloo, které je proslulé porážkou Napoleona spojenými evropskými silami v roce 1815.

Teoreticky by bývalý premiér mohl v zahraničí zůstat po 20 let, což je podle španělského práva doba, kdy se prohřešek promlčí.

Ačkoliv jeho strana už v separatistickém regionu nevládne, Puigdemont se zde těší velké popularitě. Dalších devět separatistických lídrů zůstává ve španělském vězení.