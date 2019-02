Rúhání je téhož názoru a řekl, že je třeba znásobit snahu a dohodnout se o Idlíbu. „Nemůžeme nechat bojovníky An-Nusry vyváznout tím, že si změní název,“ řekl prezident ke skupině, která se hlásí k Al-Káidě a v minulosti se přejmenovala.

Rusko si stěžuje, že lidé z fronty An-Nusra nyní kontrolují téměř celý Idlíb. Radikálové stejně jako povstalecké skupiny se do Idlíbu stahovali postupně z jiných částí Sýrie, kde je syrská armáda za podpory ruské začala porážet.

Válka trvá od roku 2011 a Rusko se do ní zapojilo v roce 2015. Syrský režim nyní kontroluje asi dvě třetiny země, na severu a severovýchodě působí Kurdové, na východě, u irácké hranice, se odehrává boj proti posledním členům Islámského státu.

Erdogan na summit přijel hájit požadavek Ankary na vytvoření bezpečnostní zóny u jižní hranice Turecka. Ruská diplomacie ale dala najevo, že k tomu bude zapotřebí souhlas syrského prezidenta Bašára Asada.

#Sochi conference:



- #Turkey-#Russia-#Iran keep coordinating



- #Idlib must be solved



- Waiting till #USA leaves in order to coordinate a safe zone in northern Syria between Turkey and #Assad (Adana agreement). pic.twitter.com/v3eGrbGsRF