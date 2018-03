Putinova drtivá výhra? Demokracie v naší zemi neexistuje, reaguje opozice

Ruská média si v souvislosti s prezidentskými volbami všímají skutečnosti, že Putinův volební výsledek překonal očekávání. „Vladimir Putin nejen drtivě porazil své protikandidáty, ale rovněž dalece překonal výsledek, kterého dosáhl v minulých volbách,“ píše vládní list Rossijskaja gazeta.

Ruští politologové se přitom domnívají, že Putinovi k volebnímu výsledku výrazně napomohl eskalující konflikt s Británií. „Bezprecedentní tlak zahraničních velmocí donutil Rusy k tomu, aby se sjednotili kolem silného kandidáta,“ řekl listu Vedomosti Andrej Koljadin.

Právě britská média dění v Rusku během víkendu podrobně sledovala. Většina z nich pak očekávány výsledek shrnula slovy: „Putin vyhrál volby, ale co přijde dál?“

Se samotným průběhem prezidentských voleb nebyla spokojená většina Putinových protikandidátů. „Uznávám, že Putin měl podporu většiny, tu si ale zabezpečil pochybnými metodami,“ reagovala moderátorka a novinářka Xenija Sobčaková na dotaz agentury TASS, zda uznává výsledky voleb.

„Byla to špinavá kampaň. Mně osobně se dotklo zejména zatčení mých příznivců v některých městech, ale i pokusy o zastrašování. Pozitivní ale je, že jsem dosáhla nejlepšího výsledku ze všech liberálně smýšlejících kandidátů, kteří se kdy zúčastnili ruských voleb,“ dodala Sobčaková, jež získala 1,66 procent hlasů.

Výsledek voleb ostře kritizoval nacionalista Vladimir Žirinovskij, který se ziskem přibližně 5,68 procent hlasů skončil třetí. „Demokracie v naší zemi neexistuje. Stejně jako za vlády cara či komunistů nemáme možnost svobodné volby – Rusko je zkrátka takové,“ prohlásil.

Vladimir Putin již začal ze zahraničí přijímat gratulace ke svému znovuzvolení ruským prezidentem. Mezi prvními mu poblahopřál čínský prezident Si Ťin-pching, který vyjádřil naději, že „komplexní strategická spolupráce obou zemí bude i v budoucnu pokračovat na vysoké úrovni“. S gratulacemi se připojili i bolivijský prezident Evo Morales a venezuelský prezident Nicolás Maduro, píše agentura TASS.

Počínání zahraničních politiků na sociálních sítích odsoudil šachista Garry Kasparov. „Každý státník svobodného světa, který Putinovi popřeje k vítězství ve ‚volbách‘ pouze přispívá k jeho globální válce s demokracií,“ napsal mnohonásobný světový šampion.

Every free world leader who congratulates Putin on his "election" is complicit in his global war on democracy. They undermine their own status as freely elected leaders.