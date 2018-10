Putin má prsty ve vraždách i otravách, řekl Trump. Opřel se i do Číny

Ruský prezident Vladimir Putin je velmi pravděpodobně zainteresován ve vraždách a útocích zahrnující otravy. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v tradičním nedělním rozhovoru pro CNN. Dodal však, že se tyto události nedějí ve Spojených státech. Hovořil také o možném zásahu Ruska do amerických prezidentských voleb i vztahu ke KLDR.

„Samozřejmě, že by to neměl dělat,“ dodala hlava Spojených států. Jeho slova padla během rozsáhlého rozhovoru pro televizi CBS, který se týkal vztahů USA se Severní Koreou, Čínou a Ruskem. Uvedl to poté, co jej moderátorka Lesley Stahl konfrontovala s tím, že je často ve své kritice ruského prezidenta až příliš opatrný.

"Naopak myslím, že jsem k němu velmi tvrdý," řekl Trump. Zmínil také červencový kritizovaný summit se svým ruským protějškem, kde popřel tvrzení americké vlády, že Rusko zasahovalo do amerických prezidentských voleb v roce 2016. „Bylo to velmi náročné, avšak dobré setkání," dodal.

Zásah Ruska do voleb

Ohledně možného zásahu Ruska do amerických prezidentských voleb Trump uvedl, že je přesvědčen o tom, že se to netýká jen Ruska. "Ano, zasahovalo do voleb. Myslíme se však, že se to týká i Číny a i dalších zemí," prohlásil. "A upřímně řečeno, myslím, že Čína je pro nás větší problém," dodal.

Americký prezident Donald Trump se na domácí půdě potýkal s velkou u vlnou kritiky po svém vystoupení na tiskové konferenci po helsinském summitu, kde se setkal s ruským prezidentem Putinem. Tehdy uvedl, že není přesvědčen, že do voleb zasahovala Moskva. "Nevidím žádný důvod, proč by tomu tak mělo být," prohlásil. "Prezident Putin to dnes popřel velmi silně a výrazně." Po silné kritice pak otočil a uvedl, že se jen špatně vyjádřil.

Poté uvedl, že sám Putin je za ono vměšování zodpovědný. „Ano, stejně jako se já domnívám, že jsem zodpovědný za věci, které se v této zemi dějí,“ řekl.

V rozhovoru padla řeč i na Severní Koreu a severokorejského vůdce Kim Čong-una. Trump podle svých slov ví o porušování lidských práv v Koreji. "Jistě, vím o tom a o všech těchhle věcech. Nejsem dítě," řekl. Zároveň však dodal, že jeho snahy mají výsledky a KLDR už nepředstavuje bezprostřední hrozbu.

"Podívejte, nechte to být, ať je to jak je to. Jsem s Kimem opravdu zadobře, vycházíme spolu a rozumíme si. Jeho hrozby od té doby ustaly, stejně tak jaderné testy," reagoval na dotaz novinářky.

Cla na čínské výrobky

Hovořil také o dalším uvalení cel na čínské výrobky. Na konci září totiž rozhodl o uvalení desetiprocentního cla. To zasáhne zboží v hodnotě 200 miliard dolarů, v přepočtu více než 4,3 bilionu korun. V této souvislosti Trump pohrozil, že pokud se Čína neumoudří, tak mohou tarify ještě stoupnout.

„Je to odpověď na čínské neférové obchodní praktiky, včetně dotací tamních výrobců a pravidel, která po zahraničních firmách působících v Číně požadují spolupráci s místními partnery,“ řekl k nejnovějším tarifům. „Naprosto jasně jsme řekli, jaké změny je třeba provést. Dali jsme Číně příležitost, aby s námi jednala fér." Nyní uvedl, že k jednání možná dojde. "Chtějí jednat a vyjednávat," řekl s tím, že je ochoten s Čínou jednat. "S čínským prezidentem máme dobrou chemii, ale nevím, zda v tom budeme pokračovat." Zároveň odmítl, že by chtěl tlačit zemi do ekonomické deprese.

"Nechci to … chci, aby s námi jednali fér. Chci, aby své trhy otevřeli, protože naše otevřené jsou," dodal Trump.

Spojené státy zahájily celní válku s Čínou v červenci letošního roku, když první vlna tarifů zasáhla zboží nejprve za 34 miliard dolarů (740 miliard korun) a krátce poté za dalších 16 miliard dolarů (345 miliard korun). Ta následně naplnila své hrozby a uvalila vlastní cla na americké zboží stejné hodnoty.