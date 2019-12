Boje mezi vojsky prozápadní vlády v Kyjevě a Ruskem podporovanými separatisty si od jara 2014 vyžádaly na 13.000 mrtvých; Moskva přímé zapojení do konfliktu stále popírá.

Putin tento měsíc v Paříži poprvé jednal o řešení konfliktu se Zelenským, a to za účasti německé kancléřky Angely Merkelové a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Dnes nevyloučil následnou schůzku v tomto složení, pravděpodobně v dubnu - pokud bude mezitím v Donbasu dosaženo změn k lepšímu.

"Je potřebný přímý dialog (mezi Kyjevem a vedením povstaleckých republik v Donbasu), který chybí," zdůraznil. "Hlavní problém tkví v tom, že chybí přání vyřešit tento problém v dialogu s lidmi," prohlásil. "Sotva se ale problém podaří vyřešit silovým způsobem," dodal.

Putin opět popřel přítomnost ruských vojsk v Donbasu. "Nejsou tam cizí vojska, tam je místní milice, síly sebeobrany, které jsou složeny z místních obyvatel," prohlásil. Naznačil, že tanky a další těžké zbraně pocházejí od "sympatizující země", ale tak se děje i v jiných lokálních konfliktech a je to "jejich technika" (separatistů).

Upozornil také, že zvláštní postavení Donbasu má být zakotveno v ukrajinské ústavě, a ne v podobě zákona, který se pravidelně o rok prodlužuje. "Bez toho se nepohneme," dodal.

"Velmi mě znepokojilo prohlášení prezidenta Zelenského ohledně přehodnocení minských dohod. Pak celá situace může uvíznout ve slepé uličce," varoval Putin.

Za známky k lepšímu nicméně označil zahájené odpoutání vojsk znepřátelených stran z klíčových míst, ale chybu vidí v tom, že se tak neděje po celé frontové linii. Snížil se také počet přestřelek, ale nadále k nim dochází. "Jsou tu klady i znepokojivé věci, ale celkově má smysl pokračovat," usoudil.

Putin na dotaz ukrajinského novináře také ujistil, že Moskva se snaží dospět s Kyjevem k nové dohodě o tranzitu a dodávkách ruského zemního plynu, a to v podobě, která by byla přijatelná i pro Ukrajinu. "Zachováme tranzit přes Ukrajinu. Otázka zní, v jakém objemu a na jaké období. Je to výhodná trasa, i když delší a dražší než přes Balt," poznamenal se zřetelem na podmořský plynovod Nord Stream, který přivádí ruský plyn do Německa po dně Baltského moře. "Věřím, že se domluvíme. Jsme na cestě k této dohodě," dodal.

Stávající dohoda o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy vyprší na konci roku.

Putin nečeká sesazení Trumpa, chce prodlužení smlouvy START

Ruský prezident Vladimir Putin označil ústavní žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa za "prvek vnitropolitického boje" ve Spojených státech. Nemyslí si však, že procedura skončí Trumpovým sesazením. Na případné nové sankce USA, jež se týkají i podmořského plynovodu Nord Stream-2 do Německa, odpoví Rusko zrcadlově, prohlásil Putin na dnešní tiskové konferenci.

Upozornil také, že Spojené státy dosud neodpověděly na ruské návrhy ohledně prodloužení dohody o omezení strategických útočných zbraní (START), bez níž podle Putina už ve světě nebude vůbec nic bránit rozpoutání závodů ve zbrojení.

Platnost smlouvy vyprší 5. února 2021, může být ale prodloužena o pět let. "Jsme až do konce roku připraveni prostě vzít a prodloužit stávající dohodu," řekl Putin.

Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu ve středu schválila text ústavní žaloby proti prezidentu Trumpovi. Z republikánských poslanců snahu odvolat hlavu státu nepodpořil nikdo. Sněmovna viní prezidenta ze zneužití úřadu a obstrukcí vůči Kongresu. Konečné rozhodnutí náleží Senátu, kde mají převahu Trumpovi republikáni. Hlasování se očekává v lednu.