Putin v rozhovoru, který se uskutečnil z iniciativy francouzské strany již 14. září, ale o němž jak Kreml, tak Elysejský palác dosud podle listu podaly neúplné informace, řekl, že Navalnyj mohl z blíže nespecifikovaného důvodu sám novičok pozřít. Dále podle listu sdělil, že složení tohoto jedu není tak komplexní, jak se dříve udávalo, i když ani není prokázáno, že zrovna novičok byl k otravě Navalného použit.

Otravu nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok však potvrdily laboratoře v Německu a v den rozhovoru také nezávisle na německém vyšetřování odborná pracoviště ve Francii a Švédsku.

Ruský prezident dále navrhl, že by se vyšetřování mohlo zaměřit na stopy, které vedou do Lotyšska, kde podle něj žije jeden z výrobců novičoku. Neupřesnil však, o koho jde, a jak připomíná Le Monde, s vývojem jedu je spojováno více sovětských vědců.

Macron uvedl, že novičok nemohl být použit soukromou organizací, a tak vyvstává nutnost oficiálního vysvětlení. Putin pak Navalného označil za pouhého internetového výtržníka, který již v minulosti simuloval špatný zdravotní stav a používal svůj Fond boje s korupcí k vydírání volených státních představitelů.

Absenci oficiálního vyšetřování Putin vysvětlil tím, že francouzští a němečtí odborníci, kteří zkoumali pomocí laboratorních analýz Navalného otravu, nekomunikují s ruskými specialisty. Macron podle listu návrh na prošetření lotyšské stopy i hypotézu, že se Navalnyj záměrně otrávil, v telefonátu ihned zavrhl.

Vychytralý plán?

Na Putinovo nařčení Navalnyj reagoval na svém instagramovém účtu slovy: "Dobrá verze. Takže jsem si v kuchyni uvařil novičok. Nenápadně jsem ho upil z placatky v letadle. Upadl jsem do kómatu. Předtím jsem se domluvil se ženou, kamarády a kolegy, aby za žádnou cenu nedovolili můj převoz do Německa v případě, že na něm bude ministerstvo zdravotnictví trvat. Cíl mého vychytralého plánu byl samozřejmě umřít v omské nemocnici a dostat se do omské márnice, kde by jako příčinu smrti uvedli "už žil dost dlouho". Ale Putin mě obehrál. Toho jen tak nenachytáš. Takže jsem nakonec jak blbec proležel v kómatu 18 dní, ale svého jsem stejně nedosáhl. Provokace se nepovedla!"

Ruského opozičního politika propustili v úterý z berlínské nemocnice. Zdravotní stav 44letého Navalného se v posledních dnech podle lékařů "natolik zlepšil, že bylo možné ukončit akutní lékařskou péči". "Vzhledem k pacientově pokroku a k jeho současnému stavu se ošetřující lékaři domnívají, že je možné, že se úplně zotaví. Zatím je ovšem příliš brzy na posouzení případných dlouhodobých následků jeho vážné otravy," dodala klinika Charité.

Kde se nyní ruský opozičník nachází, nemocnice nesdělila. Uvedla jen, že informace o jeho propuštění a zdravotním stavu zveřejnila po dohodě s ním a s jeho manželkou.

Kritik Kremlu zkolaboval 20. srpna v letadle, jímž se vracel ze Sibiře do Moskvy. Nejprve jej ošetřovali v Omsku. Po mezinárodním tlaku a naléhání rodiny byl v bezvědomí přepraven do Berlína, kde v nemocnici strávil 32 dní.