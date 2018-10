Putin podepsal kontroverzní penzijní reformu. Navzdory protestům veřejnosti

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal ve středu nepopulární důchodovou reformu, která zvedá věk odchodu do důchodu o pět let. Nenáviděný zákon, který prošel na konci září dolní a nyní i horní komorou ruského parlamentu, vyvolal mezi Rusy vlnu nevole a způsobil výrazný propad Putinovy popularity.

Reforma zvyšuje věk odchodu do důchodu u mužů na 65 let a u žen na 60 let. V zemi, kde se muži se průměrně dožívají 65 let a ženy 77 let, však vyvolal návrh silný odpor veřejnosti. Mnozí Rusové se obávají, že se nyní vytouženého důchodu nedožijí. Statistiky Světové banky jim dávají za pravdu. Podle nich se v Rusku věku 60 let nedožije 35 procent mužů a věku 65 let se nedožije 43 procent mužů.

Poté, co byla připravovaná reforma v červnu zveřejněna, klesla Putinova popularita na 67 procent, což je nejméně od anektování Krymu. V srpnu pak dosáhla nového dna, když se propadla na 62 procent. Proti důchodové reformě se demonstrovalo po celém Rusku.

U žen došlo ke zmírnění

To je také důvod, proč Putin po dvou měsících návrh reformy přece jen zmírnil. Původně měly ženy odcházet do důchodu až v 63 letech.

Šéf Kremlu rovněž slíbil pravidelné roční valorizace penzí tak, aby se do konce jeho současného prezidentského období v roce 2024 zvýšily o více než 40 procent, a další sociální benefity pro lidi, kteří se blíží odchodu do důchodu.

Mluvčí Kremlu Dimitrij Peskov pak ve středu komentoval podepsání reformy slovy, že ratingy nikdy nezastavily práci prezidenta Putina ve prospěch důchodců. Odpovídal přitom na otázku agentury TASS, zda je Kreml znepokojený poklesem prezidentovy oblíbenosti v důsledku penzijní reformy.

„Pečlivě sledujeme, jak se ratingy mění, pozorujeme nestabilitu, ale současně pro prezidenta ratingy nikdy nebyly překážkou, aby skutečně pracoval pro lidi, konkrétně zvyšování životní úrovně důchodců, což označil za konečný cíl těchto změn v důchodovém systému,“ řekl Peskov.

Sám Putin přitom ještě před lety jakékoli změny ve věku odchodu do důchodu vylučoval. Jak však připomíná list Financial Times, reforma je považována za zásadní krok při uskutečňování strukturálních změn v ruské ekonomice. Ta v posledních letech trpí dopady západních sankcí uvalených po ruské anexi Krymu.