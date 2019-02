Putin v proslovu ujistil, že Rusko nebude zemí, která by umisťování raket v Evropě zahájila. Upozornil však, že pokud se Spojené státy k tomuto kroku odhodlají, zaměří ruské zbraně nejen na země, které budou s Američany spolupracovat, ale rozmístí také nové rakety, které budou mířit na klíčové cíle na území USA.

„Nestojíme o konfrontaci, tím spíš s takovou mocností, jako jsou Spojené státy,“ uvedl ruský prezident a doplnil, že zůstává otevřený dalším jednáním, která by zabránila novým závodům ve zbrojení. Moskva však vzhledem k „destruktivní“ politice prezidenta Donalda Trumpa a jeho sankcím vůči Rusku nebude taková jednání iniciovat.

Ruské zákonodárce informoval, že námořnictvo získá v rámci plánu na modernizaci armády do výbavy nadzvukové střely Zircon, schopné létat až devítinásobkem rychlosti zvuku, s doletem až jednoho tisíce kilometrů. Jejich počet je podle Putina koncipován tak, aby bylo možné osadit všechny stávající lodě a ponorky.

Sociální potřeby

„Nesmíme opakovat chyby minulých desetiletí a čekat na příchod komunismu,“ prohlásil prezident. „Musíme se pohybovat kupředu, stále rychleji. Tlačí nás čas. Je naprosto nepřijatelné odchýlit se od našich cílů. Jsou to složité úkoly, ale nemůžeme snižovat laťku,“ upozornil ve své řeči.

„Díky řadě let společného úsilí a výsledkům, kterých jsme dosáhly, můžeme nyní investovat obrovské, alespoň na poměry naší země, finanční prostředky do rozvoje Ruska. Nikdo nám je nedal, nepůjčili jsme si je. Jsou to fondy vytvořené miliony našich obyvatel. Měly by být použity ke zvýšení životní úrovně ruských rodin,“ prohlásil Putin.

„Řešení demografických problémů, zvýšení průměrné délky života a snížení úmrtnosti, je s bojem proti chudobě přímo spojené. Žije zde příliš mnoho chudých lidí. Na to bychom se samozřejmě měli zaměřit a bojovat s tím,“ řekl prezident během své řeči před ruskými zákonodárci a čelními představiteli vlády a dodal, že v zemi žije 19 z celkem 147 milionů obyvatel pod hranicí chudoby.

S chudobou hodlá bojovat zvýšením ekonomického růstu. „Vláda a centrální banka by měly snížit inflaci zpět do přijatelných mezí a zajistit příznivé makroekonomické podmínky pro růst. Naše rezervy plně pokrývají státní dluh. Abychom zajistili ekonomický růst. musíme vyřešit systémové problémy,“ prohlásil Putin.

Podpora podnikání a zdravotnictví

Rodinám s větším počtem dětí přislíbil daňové úlevy, nižší hypotéční úroky a finanční příspěvky. Problém nedostatečné bytové výstavby chce Putin řešit snížením daňové zátěže, která by měla developery motivovat k zaměření na obytné objekty.

Zároveň by podle ruského prezidenta měla vláda učinit maximum k tomu, aby poctivým živnostníkům usnadnila podnikání. „Musíme se zbavit všeho, co brání svobodě podnikání. Poctivý byznys by neměl být předmětem policejního stíhání,“ uvedl.

Za jednu z hlavních priorit vlády označil Putin zlepšení systému zdravotní péče. Podfinancovaným zdravotnickým zařízením přislíbil přidělení dalších peněžních prostředků, které by umožnily poskytovat lékařskou pomoc i obyvatelům v odlehlých částech země. Vláda zároveň podpoří vznik nových dětských klinik a rozsáhlého programu na boj proti rakovině.

Lepší infrastruktura

„Měli bychom urychlit proces modernizace infrastruktury. Má to velký význam pro upevnění struktury státu a ekonomický růst Ruska. V letošním roce bude zprovozněno železniční spojení přes krymský most, což nám umožní významně urychlit rozvoj Krymu a Sevastopolu,“ uvedl také Putin a doplnil, že v následujících šesti letech bude modernizováno 60 ruských letišť.

Značný význam přikládá také boji s přeplněnými skládkami, které se často nachází v blízkosti obydlených oblastí. Škodlivé výpary ze smetiště nedaleko Moskvy dokonce v loňském roce vyvolaly vlnu protestů. Putin proto vyzval úřady, aby zakročily proti společnostem, které porušují nařízení pro nakládání s odpadem. V následujících dvou letech by pak podle něj mělo dojít k uzavření 30 skládek v blízkosti větších měst.

Výhodu oproti ostatním zemím chce ruský prezident získat díky zaměření na výzkum a vývoj. Hlavním oborem, ve kterém by mělo dojít k navýšení kapacit, bude umělá inteligence a robotika.