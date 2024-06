Ruský prezident Vladimir Putin promluvil v pátek na poradě vedení ministerstva zahraničí. Státní média jeho proslov představila jako nový návrh na ukončení války na Ukrajině. Napadená země by podle něj musela odevzdat území a zůstat vojensky a politicky nezařazená.

Ruský prezident Vladimir Putin během oslav Dne vítězství v Moskvě | Foto: Profimedia

Zrušení všech mezinárodních sankcí proti Rusku a odchod ukrajinských vojsk nejen z Donbasu na východě země, ale i z Chersonské a Záporožské oblasti na jihu označil Vladimir Putin za nutné podmínky k okamžitému zastavení bojů a zahájení jednání o míru na Ukrajině, informovaly ruský list Kommersant a státní agentura TASS.

Požadavky Vladimira Putina Západ musí zrušit všechny sankce proti Rusku.

Ukrajina se musí vzdát plánu na členství v NATO.

Ukrajina musí zůstat bezjadernou, neutrální a nezúčastněnou zemí.

Ukrajina musí stáhnout vojska z Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti.

Spojení Donbasu, Novoruska, Chersonu a Záporoží s Ruskem nesmí nikdo zpochybňovat.

Základní dohody o mírovém urovnání mají být stvrzeny mezinárodními dohodami.

Status Krymu, Sevastopolu, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Záporožské a Chersonské oblasti (jako součástí Ruska pozn. red.) bude rovněž zaznamenám v mezinárodních dohodách.

Kommersant upřesnil, že Kyjev se musí také vzdát záměru na členství v NATO a přistoupit na podmínku, že Ukrajina bude bezjadernou, vojensky neutrální zemí stojící mimo mezinárodní bloky.

Putin podle listu slíbil, že ukrajinským vojskům umožní bezpečný odchod z území Doněcké a Luhanské lidové republiky a Záporožské a Chersonské oblasti, která doposud zůstávají pod kontrolou napadené země.

Zdroj: Youtube

Jako Doněckou a Luhanskou republiku Rusko označuje dvě východní oblasti Ukrajiny, jež od roku 2014 částečně okupuje. Po invazi v roce 2022 ruská armáda obsadila i části dvou dalších zmíněných oblastí.

Putinův v pátek představený plán také požaduje stvrzení mírových dohod mezinárodními smlouvami.

„Status Krymu, Sevastopolu, Doněcké a Luhanské lidové republiky i Záporožské a Chersonské oblasti bude rovněž zaznamenám v mezinárodních dohodách. Rusko po osm let neuznávalo nezávislost Doněcké a Luhanské republiky, protože chtělo vyjednávat. Ještě v březnu 2022 Rusko souhlasilo s navrácením Chersonu a Záporoží. Nyní tato nová území navždy zůstávají s Ruskem a o této věci nelze ani diskutovat,“ řekl podle Kommersantu Putin.

Zdroj: Youtube

Ruský prezident současně upozornil, že pokud Západ návrhy nepřijme, příští podmínky budu znít jinak. „Výzvy k uštědření strategické porážky Rusku disponujícímu největším jaderným arzenálem ukazují extrémní nezodpovědnost západních politiků. Dostali jsme se nepřijatelně blízko bodu, ze kterého není návratu,“ varoval.

Naprostý podvod, reagovala Ukrajina

Na sociální síti X se již k návrhu vyjádřil vlivný poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Michajlo Podoljak. „Není to žádný mírový návrh ani žádná touha ukončit válku. Je to ale touha za tuhle válku nezaplatit a pokračovat v ní jinými formami. Celé je to naprostý podvod,“ napsal poradce.

Televize CNBC poukázala, že Putinův návrh přišel v době, kdy v Itálii jednají lídři skupiny G7 a o víkendu hostí Švýcarsko mírový summit k Ukrajině za účasti devadesáti zemí a organizací.

Lídři G7 již oznámili, že Ukrajině poskytnou půjčky v hodnotě padesáti miliard dolarů krytou výnosy z ruských aktiv zmrazených na Západě.

Zdroj: Youtube

CNBC připomněla, že Zelenskyj svůj desetibodový plán pro mír, pro který chce na summitu získat další podporu, představil v listopadu 2022. S Putinovými návrhy byl v příkrém rozporu, konstatovala televize. Požaduje totiž obnovu územní integrity Ukrajiny v mezinárodně uznaných hranicích podle Charty OSN.

Ruská agrese proti celé Ukrajině začala v únoru 2022. Obránci dokázali zabránit obsazení Kyjeva, úvodní úder zastavili a do podzimu se jim podařilo část okupovaných území znovu osvobodit. Poté s agresorem sváděla dlouhé opotřebovávací boje, jejichž symbolem se stalo město Bachmut. To Ukrajina nakonec ztratila, podobně jako později Avdijivku.

Dlouho očekávaná loňská protiofenzíva rozhodující změny nepřinesla. V poslední době musela Ukrajina odrážet další ruskou ofenzívu mířící do Charkovské oblasti.