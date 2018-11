Putin při návštěvě Paříže: Je přirozené, že Evropa chce vlastní armádu

„Evropa je silný ekonomický subjekt, mocná ekonomická unie a je celkem přirozené, že chce být nezávislá, soběstačná a suverénní pokud jde o vlastní obranu a bezpečnost,“ řekl ruský prezident v rozhovoru pro televizi RT.

Putin tak reagoval překvapivě smířlivě na výroky Macrona, který mimo jiné uvedl, že „tváří v tvář Rusku, které leží na našich hranicích a v minulosti ukázalo, že může představovat hrozbu, musíme vytvořit takovou Evropu, která dokáže lépe bránit sama sebe, aniž by se spoléhala čistě na Spojené státy.“

#Paris : Vladimir Putin's interview with the TV channel Russia Today https://t.co/xhZ01MVwP8 pic.twitter.com/QumirbjhTD

Komentáře Emmanuela Macrona o nutnosti jednotné evropské armády k obraně před Čínou, Ruskem a dokonce i Spojenými státy vyvolaly v pátek ostrou reakci Donalda Trumpa, který je označil za „velmi urážlivé“. Během setkání v pařížském Elysejském paláci si však oba státníci své postoje vyjasnili a shodli se, že Evropská unie musí přijmout větší část zodpovědnosti za vlastní ochranu.

Právě s Trumpem se Putin během návštěvy Paříže krátce sešel. Jejich rozhovor podle agentury RIA probíhal dobře. Ruský prezident usiluje o obnovení jednání se Spojenými státy o jaderné dohodě z dob studené války, od které chce americký prezident odstoupit. Moskva podle něj dohodu opakovaně porušuje.

#Paris: Vladimir Putin attended a working lunch at Elysee Palace hosted by French President Emmanuel Macron for heads of delegations pic.twitter.com/kaPLZQyjEH