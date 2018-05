Putin přijel kamionem přes most na Krym. Nepřipoutal se a překročil rychlost

/VIDEO/ Otevření nového ruského mostu na anektovaný Krym byla událost vskutku pompézní. Jako první se po něm 15. května v kamionu projel sám ruský prezident Vladimir Putin. Média si ale všímla, že se nepřipoutal a překročil povolenou rychlost.

Za kamionem ruského vůdce jelo dalších pětatřicet vozidel. Místo ohlášených 25 minut Putin 19kilometrový úsek zvládl za 16 minut. Podle jeho ochranky ale předpisy neporušil, jelikož silnice nebyla ještě oficiálně zprovozněna. V kabině kamionu jej doprovodili vedoucí výstavby mostu Alexandr Ostrovskij a šéf firmy SGM-Most, píše ruský web Vedomosti.

Putinův Kamaz je ale posledním náklaďákem, který tudy zatím projel. Pro nákladní dopravu by měl být most zprovozněn až letos na podzim, příští rok by se pak měl otevřít paralelní železniční most.

Jeho kapacita je 40 tisíc vozidel denně, má dva pruhy v každém směru.

Kritici ale zpochybňují spolehlivost a dlouhověkost mostu, jelikož dno Kerčského průlivu je pokryto až 80metrovou vrstvou bahna a v oblasti jsou také časté seizmologické otřesy.

Stavbu, která stála na 228 miliard rublů (77 miliard korun), zajistila firma SGM group, kterou vede Putinův starý přítel z juda Arkadij Rotenberg. Zakázku získal bez výběrové řízení, jelikož jiný zájemce nebyl. SGM také stavěla stadiony pro olympijské hry v Soči. Rotenbergovo jméno je na sankčním listu EU, nemůže tak disponovat se svým majetkem v Itálii, kde oligarcha vlastní hotel a luxusní apartmány v hodnotě 30 milionů eur.

Zatímco Rusové oslavovali, Ukrajinci nelegální stavbu odsoudili. „Nový most bude určitě užitečný, umožní okupantům rychle odejít,“ uvedl sarkasticky ukrajinský prezident Petro Porošenko.

Podle Evropské komise je stavba „dalším porušováním ukrajinské suverenity a teritoriální integrity ze strany Ruska,“ prohlásila Evropská komise s tím, že most také brání ukrajinským lodím v plavbě do přístavů v Azovském moři.

Jak dodávají ruská média, zvýšené náklady na stavbu donutily ruskou vládu zmrazit výstavbu mostu přes řeku Lenu v Jakutsku. Na Sibiři se tak začne stavět nejdříve po roce 2020.

Nacistický most

Rusové Krym anektovali v květnu 2014. Se stavbou začali o rok později. Podle Putina již o stavbě mostu uvažoval car.

Nicméně jako první se stavbou mostu začali před 75 lety nacisté, když území během druhé světové války zabrali. Stavbu mostu, který měl pomoci se zásobováním wehrmachtu při invazi na Kavkaz, nakázal v roce 1943 sám Adolf Hitler. Německý architekt Albert Spee na jeho výstavbu od vůdce „dostal“ pouze šest měsíců.

Nacisté postavili lanovku na pilířích, kterou transportovali vojenský materiál, most ale dokončen nebyl. Ustupující německá armáda za sebou nechala stavbu dlouhou přes čtyři kilometry. Rusové ji chtěli dostavět, nakonec ji ale nedokončili i kvůli zimě, kdy ji poškodily ledové kry. Do dvou let se pak rozpadla, píše britský web Daily Mail.

Zbytky mostu ale ohrožovaly lodní dopravu a tak byly v roce 1960 zcela odstraněny.

Myšlenka na stavbu se znovu objevila po rozpadu Sovětského svazu 1991, rychle z ní ale sešlo, jelikož se Rusko ani Ukrajina na spojení nedokázaly dohodnout.

