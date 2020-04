Své rozhodnutí šéf Kremlu odůvodnil šířící se nákazou koronavirem, která má v posledních dnech v Rusku znepokojivý průběh. Přípravy ke slavnostnímu pochodu, který se tradičně koná na moskevském Rudém náměstí, měly začít v těchto dnech.

"Je před námi složitá, těžká volba: Datum 9. května je pro nás svaté, ale cena života každého člověka je nevyčíslitelná," řekl ruský prezident. "Rizika spojená s epidemií koronaviru, jejíž vrchol ještě nenastal, jsou mimořádně vysoká. To mi nedává právo zahájit teď přípravu k přehlídce a dalším hromadným akcím," konstatoval a nařídil velení ruské armády, aby přehlídku odložilo. Informaci o případném novém datu nyní ruská agentura nepřinesla, mělo by to ale rozhodně být letos.

Odklad oslav není velkým překvapením. Vzhledem k epidemické situaci o něj Kreml žádaly vlivné ruské veteránské organizace, které upozorňovaly, že karanténa zabrání důstojnému průběhu a může vést k rozšíření nákazy.

Pozvání dostal i Zeman

Kreml pozval k účasti na květnových oslavách řadu státníků včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, čínského prezidenta Si Ťin-pchinga nebo francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Trump už oznámil, že do Moskvy na oslavy nepojede, zastoupit ho měl jeden z jeho poradců.

Pozvání obdržel i český prezident Miloš Zeman, který koncem března účast na oslavách přislíbil, pokud je organizátoři nezruší.

Ruské ministerstvo zdravotnictví dnes ohlásilo téměř 3500 nových případů nákazy, což je denní rekord. Podle ruských médií se choroba covid-19 rozšířila už do všech 85 ruských republik, krajů a oblastí. Oficiální údaj o počtu mrtvých je k dnešnímu dni 232, i podle přiznání zdravotníků je ale skutečný počet obětí vyšší, protože testování je nedostatečné.