Putin s Trumpem nakonec ve Vietnamu hovořil. Údajně se dohodli o Sýrii

Skupinové znásilnění, zbití do bezvědomí, pokus o utopení a okradení – to vše má na svědomí mladý Konžan Guerlin Butungu, který spolu s třemi nezletilými kumpány zaútočil v srpnu na polský pár v italském Rimini. Za to si nyní vyslechl trest v podobě 16 let vězení. O rozsudku informovala agentura AP.