Putin Trumpem zřejmě manipuluje, shodli se bývalí šéfové tajných služeb USA

Dva bývalí šéfové amerických tajných služeb se vyjádřili k možnému vlivu ruského prezidenta Vladimira Putina na jeho americký protějšek Donalda Trumpa. Podle nich Putin americkým prezidentem manipuluje. Reagovali tak na Trumpovo prohlášení, že věří jeho tvrzení, že Rusko se nevměšovalo do loňských amerických prezidentských voleb.

Bývalý ředitel zpravodajských služeb James Clapper řekl v neděli v televizi CNN, že Trumpovo bagatelizování hrozby, kterou představuje možné ruské vměšování do amerických voleb, je nebezpečné pro americkou národní bezpečnost. „Umožňuje to zemím, jako je Rusko a Čína, aby ho mohly obelstít,“ řekl. "Hrozba, kterou Rusko představuje, je zřejmá,“ dodal.

S tím souhlasí i bývalý ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Brennan. Podle nich si Trump nevede ve vztazích s Moskvou správně, když speciální tým vyšetřuje možnou spolupráci Trumpova týmu v předvolební kampani s Ruskem.

„Myslím si, že pan Trump je z nějakého důvodu buď zastrašen panem Putinem, bojí se toho, co by mohl (Putin) udělat, nebo co by mohlo být výsledkem těchto vyšetřování. To, co pan Trump dělá vůči Rusům, je buď naivita, ignorance nebo strach,” řekl Brennan v pořadu CNN, kterého se zúčastnil s Clapperem.

Oba reagovali na Trumpův sobotní výrok. Ten vazby členů jeho rodiny a administrativy na Kreml označil za „fantazie“. A postěžoval si, že jeho ruský protějšek tato obvinění urážejí. Vyšetřování vedené bývalým šéfem FBI Robertem Muellerem podle něj brání normalizaci vztahů s Moskvou. Z toho pán Bílého domu vyvodil, že miliony životů v Severní Koreji, v Sýrii a na Ukrajině jsou v sázce, protože konflikty v těchto zemích nelze bez spolupráce Ruska vyřešit.

Ministr financí Steve Mnuchin ve stejném pořadu uvedl, že kritika Trumpova postupu ve vztahu s Ruskem a Čínou je „směšná”. Podle něho se nikdo Trumpa nesnaží obelstít.

Trumpovy sobotní výroky však vyvolaly vlnu kritiky jak ze strany demokratů, tak i mnohých republikánů. Reagoval také senátor a častý kritik Moskvy John McCain. „Z toho, že dáváte přednost slovům plukovníka KGB před názorem amerických zpravodajských služeb, není vůbec cítit ‚Amerika především‘,“ vzkázal prezidentovi předseda branného výboru Senátu v odkazu na slova z Trumpova inauguračního projevu a na skutečnost, že Putinpracovalpro ruskou zpravodajskou službu KGB. Putin byl kromě toho také šéfem tajné služby FSB.

Možná i proto Trump v neděli ujišťoval, že americké zájmy jsou mu bližší. „Věřím našim zpravodajským službám,“ odpověděl na tiskové konferenci v Hanoji na otázku ohledně Putinových slov, který v sobotu označil ruský vliv ve Spojených státech za „nesmysl“. „Ať už jim věřím, nebo ne… stojím za našimi službami,“ řekl podle agentury AFP Trump.