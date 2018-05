Putin se opět sejde s Macronem, proberou Írán, Ukrajinu a Sýrii

Rusko a Francie podepíší po jednání mezi prezidenty Vladimirem Putinem a Emmanuelem Macronem několik dokumentů o vzájemné spolupráci. Jednání se uskuteční ve dnech 24. a 25. května v Petrohradě. Oba státníci budou diskutovat o řešení otázek souvisejících s íránsým jaderným programem, se situací na Ukrajině a s vývojem v Sýrii. Uvedla to agentura Tass.

Podle poradce Kremlu Jurije Ušakova má být podepsáno "podepsat několik mezirezortních a obchodních dokumentů". Ušakov ale nespecifikoval, o jaké dokumenty půjde, protože jejich seznam se podle něj v současnosti dává ještě dohromady.

Putin s Macronem by si měli při společném jednání vyměnit názory ohledně aktuálních mezinárodních i regionálních otázek včetně situace na jihovýchodě Ukrajiny, kde stále probíhají vojenské střety, způsobů řešen í syrské krize a problémů spojených s mírovým procesem na Blízkém východě.

"Oba vedoucí představitelé plánují projednat také to, jaké vyhlídky má to, že se podaří zachovat společný komplexní akčního plánu na regulaci íránského jaderného programu poté, co od jaderné dohody jednostranně odstoupily Spojené státy," zdůraznil podle Tass Ušakov.

Přestože jde o první Macronovu návštěvu Ruska, s Putinem se francouzský prezident sejde už potřetí. "Oba státníci si vytvořili dobrý vztah, často spolu mluví po telefonu. Loni si zavolali jedenáctkrát," uvedl Ušakov.